Coup d’envoi pour le jeu Nintendo Switch Sports

En plus de ces deux disciplines du titre original, les joueurs et joueuses peuvent pratiquer de nouveaux sports, comme le soccer, le volleyball, le badminton et le jeu de sabre chambara. La boxe et le golf brillent par leur absence dans cette nouvelle mouture du jeu.

Nintendo indique toutefois qu’un sport s’ajoutera à la liste à l’automne dans une mise à jour gratuite. Dans son communiqué, le géant du jeu vidéo invite ses adeptes à se préparer à golfer , ce qui laisse présager le retour du vert (green).

La grande nouveauté dans Nintendo Switch Sports par rapport à son prédécesseur, c’est que non seulement les joueurs et joueuses peuvent s’affronter en mode coopératif local, mais c’est aussi possible de le faire en ligne, même contre des adversaires aléatoires. Les personnes intéressées par ce mode en ligne doivent toutefois détenir un abonnement au service Nintendo Switch Online, dont le prix est d’au moins 25 $ par an.

Le jeu « Nintendo Switch Sports » sortira le 29 avril. Photo : YouTube (capture d'écran)

Nintendo a aussi mis beaucoup plus d’efforts dans la qualité des décors qui entourent les terrains de jeux. Les nostalgiques pourront aussi apprécier une version actualisée de la bande-son bien connue de Wii Sports.

La détection des mouvements à l’avant-plan

Comme c’était le cas pour le jeu sur la console Wii, les manettes, cette fois-ci les Joy-Con, détectent à la fois les mouvements et les commandes enfoncées.

Pour les personnes détenant une sangle de jambe Nintendo Switch, que l’on peut notamment se procurer avec le jeu de conditionnement physique Ring Fit Adventure, les tirs au but au soccer promettent d’être plus réalistes. Une mise à jour est prévue pour que l’accessoire puisse être utilisé également dans les parties en équipe.

L’entreprise précise que les novices comme les pros peuvent jouer à ses jeux sportifs, mais pour les personnes particulièrement douées, des ligues professionnelles peuvent être intégrées pour chaque discipline de Nintendo Switch Sports.

Le retour des Mii

Le concept des Mii, ces populaires avatars personnalisables de la console Wii, n’est pas laissé de côté, alors qu’ils peuvent toujours être choisis pour aller sur le terrain.

Sinon, d’autres personnages du nom de Sportsmates (coéquipier ou coéquipière, en français), peuvent prendre leur place. Ces avatars peuvent porter des costumes (dont celui d'un écureuil) et des accessoires en échange de points de récompense obtenus lors de parties en ligne. Des fonctionnalités, comme l’ajout de feux d’artifice lorsqu’un but est compté, sont aussi disponibles, et de nouvelles s’ajouteront toutes les semaines.

Le jeu Nintendo Switch Sports peut être téléchargé sur l’eShop de Nintendo ou acheté en magasin à partir de 50 $. Le format avec la sangle se détaille quant à lui à 65 $.