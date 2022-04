Un nouveau programme pour aider les femmes mexicaines à lancer leur entreprise

Il s'agit d'un partenariat entre le Small Business and Entrepreneurship Centre et le consulat du Mexique à Leamington qui vise l'autonomisation des femmes mexicaines.

Il est proposé en ligne, en collaboration avec la Thunderbird School of Global Management de l'Université de l'Arizona et le consulat du Mexique à Phoenix.

Vanessa Calva Ruiz, consule du Mexique à Leamington, en Ontario. Photo : Consulado de México en Leamington

La consule mexicaine à Leamington, Vanessa Calva, dit avoir remarqué que beaucoup de femmes de la région ont fait des études et ont eu des carrières professionnelles avant de venir en Ontario.

En revanche, explique-t-elle, ces femmes ne savent pas très bien comment se lancer dans une carrière d’entrepreneure dans leur pays d'adoption.

« S'asseoir avec des femmes, leur offrir une formation, et les guider dans leurs plans d'affaires contribue à les autonomiser et leur donne un sentiment d'indépendance. » — Une citation de Vanessa Calva, consule mexicaine à Leamington

Edith Moody, résidente de Leamington, a proposé sa candidature pour participer au projet.

Elle travaille comme traductrice indépendante au Mexique et au Canada depuis 17 ans. Mais depuis son arrivée en Ontario en 2016, elle souhaitait transformer ce service en une entreprise formelle.

C'est un nouveau départ , se réjouit-elle.

En octobre 2021, elle a été sélectionnée pour participer au projet pilote de trois mois, aux côtés de deux autres femmes. Elle a ainsi pu apprendre des bases d’entrepreneuriat et de la gestion d’une entreprise.

Edith Moody, une des participantes du projet pilote Photo : (Jennifer La Grassa/CBC)

Elle estime que ces apprentissages lui ont transmis des rudiments qui lui manquaient. Elle sait désormais comment se faire connaître, élaborer un plan d'affaires, et gérer ses finances.

Cette semaine, le Small Business and Entrepreneurship Centre (SBEC), une division d'Invest Windsor-Essex, s'est associé au consulat du Mexique à Leamington pour élargir le programme et ajouter plus de ressources et d'ateliers.

La directrice du programme Women Entrepreneurship Strategy de la SBEC, Lee McGrath, indique qu'elle était à la recherche de différentes stratégies pour aider les femmes dans leurs projets de création d’entreprise.

Elle espère que le programme complet pourra débuter plus tard cette année. Il sera proposé en anglais et en espagnol.

Edith Moody, quant à elle, finalise son plan d'affaires et élargit sa clientèle. Elle espère pouvoir aider les travailleurs agricoles étrangers temporaires qui viennent dans la région et ont besoin d'un soutien en matière de traduction pour leurs rendez-vous juridiques ou médicaux.

Elle souhaite également travailler avec des propriétaires ou des employeurs canadiens qui ont besoin de communiquer avec des travailleurs hispanophones.

Avec des informations de CBC News