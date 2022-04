La patience des homardiers est parfois mise à rude épreuve

Quand ce n’est pas le prix changeant qui vient jouer dans leurs pattes, ce sont les caprices de la météo ou encore les ennuis liés à l’accessibilité à la mer.

Prévu pour samedi matin, le lancement de la saison 2022 est reporté d’au moins 48 heures en raison des forts vents qui soufflent sur l’ensemble du secteur depuis jeudi.

Le comité de la météo de Pêches et Océans Canada et de l’Union des pêcheurs des Maritimes ( UPMUnion des pêcheurs des Maritimes ) doit d’ailleurs se rencontrer samedi matin afin de déterminer le moment propice pour les premières sorties en mer.

Il tiendra en compte des conditions météorologiques à venir et de la situation des glaces autour des quais. Les pêcheurs espèrent une fenêtre possible de mise à l’eau des casiers lundi, sinon mardi.

Dragage nécessaire

Outre ces pépins, certains homardiers doivent composer avec des goulets de sable près de leurs quais. Des travaux de dragage sont alors nécessaires pour assurer une sortie sécuritaire.

À Tabusintac, le gérant du quai, Ernest Robichaud, explique que des ouvriers du Québec arriveront samedi ou dimanche.

En raison du mauvais temps, les casiers à homard sont demeurés sur les quais, à Caraquet. Photo : Radio-Canada / Réal Fradette

Ils devront se mettre à l’ouvrage rapidement si les quelque 39 homardiers du territoire 23D, de Néguac à Pointe-Sapin, veulent prendre la mer lundi.

Le goulet de Tabusintac est tristement célèbre à la suite du décès par noyade de trois pêcheurs en 2013. Depuis, d’importants travaux de dragage ont eu lieu et ont permis aux pêcheurs d’aller au large en toute sécurité.

Le goulet s’est à nouveau rempli, d’où la nécessité des travaux prévus ce week-end, soutient Ernest Robichaud.

« Ça prend assez d’eau pour sortir. Il faut jouer avec la marée. Le goulet est encore dangereux. Quand l’eau n’est pas creuse, plusieurs pêcheurs sont inquiets. » — Une citation de Ernest Robichaud, gérant du quai de Tabusintac et pêcheur

À Pigeon Hill

Au quai de Pigeon Hill, dans la pointe est de la Péninsule acadienne, 58 homardiers se préparent à lancer leurs navires vers le large.

Des travaux de dragage sont en cours depuis quelques jours et le couloir de sortie est maintenant sécurisé, avance Jeff Plourde, de l’Administration portuaire de Pigeon Hill.

Les travailleurs ont bien fait ça. Ils sont en train d’installer les bouées. Nous aurons un passage sécurisé. C’est nécessaire de draguer le chenal chaque printemps , a-t-il expliqué.

Bonne nouvelle à Petit-Rocher

Les nouvelles sont bonnes à Petit-Rocher. Denis Haché, président de l’Administration portuaire du quai de Petit-Rocher, soutient que les travaux promis par Pêches et Océans Canada près du quai se termineront cet été, après cinq ans d’attente.

Les travaux d'amélioration du quai de Petit-Rocher se poursuivent ce printemps. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Le dragage des sédiments au fond du quai a été complété, la cellule de rétention des sédiments a été remplie et les quais flottants doivent être installés dans les prochaines semaines.

Il y a un an, l’histoire était tout autre. M. Haché et le maire Luc Desjardins ont d'ailleurs fait une sortie publique pour dénoncer la lenteur et la piètre qualité des travaux de Pêches et Océans Canada autour du quai.

Mais là, les pêcheurs n’auront aucun problème à sortir en mer, estime M. Haché.