Poudre McIntyre : une motion pour des excuses officielles battue à Queen’s Park

La députée de Nickel Belt, France Gélinas, a présenté jeudi une motion visant à obtenir des excuses officielles de la part de la province pour les mineurs affectés par la poudre McIntyre, mais le leader parlementaire Paul Calandra a affirmé que le gouvernement avait besoin de plus de temps pour présenter des excuses appropriées.

Des excuses de la Chambre sont l'une des choses les plus élevées que nous puissions faire et l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire , a dit M. Calandra

M. Calandra affirme qu'il n'a été mis au courant de la demande d'excuses que mercredi.

Les familles méritent des excuses, mais nous ne pouvons pas le faire en moins de 24 heures , ajoute-t-il.

De 1943 à 1979, des mineurs du Nord de l’Ontario ont utilisé la poudre McIntyre, supposément afin de se protéger contre les vapeurs nocives dans les mines.

En 2020, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail de l'Ontario (CSPAAT) a confirmé que les mineurs qui ont été en contact avec la poudre McIntyre couraient un risque plus élevé de développer la maladie de Parkinson.

Des victimes et leurs proches perdent patience

Janice Martell a lancé le projet poudre McIntyre, une initiative qui visait à prouver qu'il existait un lien potentiel entre l'inhalation de cette poudre et les maladies neurologiques.

Son père, Jim Hobbs, a été en contact avec la poudre alors qu'il travaillait comme mineur, et est décédé en 2017 de la maladie de Parkinson.

Mme Martell a également fait pression sur la province pour qu'elle présente des excuses officielles aux mineurs qui sont encore en vie ainsi qu'à leurs familles.

Jeudi, elle était à l'Assemblée législative, mais n'a pas obtenu ces excuses.

Vous savez, cela fait 80 ans que le premier contenant de poudre McIntyre a été livré à ces personnes qui ont été des "sujets expérimentaux" à Timmins, je ne sais pas combien de temps nous devrons encore attendre des excuses , déplore-t-elle.

Mme Martell croit que le gouvernement a eu amplement le temps de préparer des excuses.

Elle affirme avoir présenté des pétitions à l'Assemblée législative de l'Ontario, et les députés de la région du Grand Sudbury, France Gélinas et Jamie West, ont fait des déclarations à l'Assemblée législative depuis février.

« Vous savez, je comprends qu'ils veulent faire les choses correctement, mon problème est que ces gars-là sont en train de mourir. » — Une citation de Janice Martell, fondatrice du projet pour McIntyre

Roger Genoe, un électricien minier qui a travaillé à Elliot Lake de 1975 à 1979, période pendant laquelle il a inhalé de la poudre McIntyre, était lui aussi sur place à Queen’s Park dans l’espoir de recevoir des excuses.

« C'est tout simplement exaspérant que cela ne se soit pas produit aujourd'hui. » — Une citation de Roger Genoe, ancien électricien minier

M. Genoe a affirmé que l'absence d'excuses était extrêmement décevante.

Le ministre du Travail de l'Ontario, Monte McNaughton, a soutenu que la province a investi 1,8 million de dollars pour soutenir le projet Poudre McIntyre.