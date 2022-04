Retour du Tournoi pee-wee de Québec : dans les coulisses d’un petit miracle

Quelque 798 jours après le dernier match présenté au Centre Vidéotron, le Tournoi international de hockey pee-wee est finalement de retour du 1er au 15 mai. Pour les organisateurs, toutes les options ont été sur la table au cours des 12 derniers mois, d’une autre annulation à un déménagement dans l’État de New York. Retour avec le directeur général Patrick Dom sur l’année la plus difficile de l’histoire du plus grand tournoi pee-wee au monde.

Quand on a pris la décision, en janvier, de reporter au mois de mai, on savait que ce serait difficile. Mais c’est 100 fois pire que ce qu’on aurait pu penser au niveau de la logistique, de l’organisation, de tout , lance Patrick Dom, assis dans un salon du Centre Vidéotron.

À quelques jours du premier match du tournoi, son cellulaire n’arrête pas de sonner. Le directeur général ne s’en cache pas. Jusqu’à tout récemment, malgré les annonces, il avait encore des doutes que la compétition aurait lieu. On a tellement été découragés, des fois, mais tu ne peux pas savoir l’excitation qu’on a de savoir, vraiment, que ça s’en vient.

Le directeur général du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, Patrick Dom Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Tout est maintenant attaché pour tenir un tournoi qui, dans l’oeil du public, sera à 90% un vrai tournoi pee-wee . Cent trente équipes en provenance de 13 pays, un Centre Vidéotron à pleine capacité et des festivités en marge de la compétition.

En coulisses, Dom et son équipe ont préparé des plans A à Z, mais ils s’attendent tout de même à des imprévus. Des imprévus, c’est l’histoire des deux dernières années.

Une année sacrifiée

Lorsque la pandémie de COVID-19 a mis le monde entier sur pause, à l’hiver 2020, Patrick Dom se trouvait plutôt chanceux. Le 61e Tournoi pee-wee venait tout juste de se terminer. On avait un an devant nous. Tu m’aurais dit à ce moment-là qu’il allait se passer 798 jours entre le dernier match du tournoi et le premier de la 62e édition, j’aurais gagé ma maison que ce ne serait pas le cas , lance le DG.

Mais plus les mois avançaient, plus il devenait clair que la pandémie allait s’étirer. D’où la décision prise dès septembre 2020 d’annuler le tournoi pour la première fois de son histoire, l'an dernier. Une décision qui n’a pas été prise de gaieté de cœur. Patrick Dom s’en fait encore parler régulièrement par les parents de jeunes hockeyeurs nés en 2008 qui ont manqué leur seule occasion de fouler la glace du Centre Vidéotron.

La première année, on s’est dit qu’on allait en profiter pour faire des travaux, pour mettre des projets en oeuvre pour l’avenir du tournoi , relate le DG. Ayant une équipe à payer et aucun revenu en 2021, il s’est tourné vers l’aide financière gouvernementale. Dès qu’on a cogné à la porte du réseau express de la Capitale-Nationale, ils ont répondu présent. On avait au moins ce fardeau financier-là en moins.

Une offre de New York

Mais l’automne dernier, l’organisation se retrouvait encore dans un cul-de-sac. Entre les restrictions sur les voyages, le passeport vaccinal et l’interdiction de grands rassemblements, aller de l'avant avec le tournoi semblait l’impossible. Le plus prudent, financièrement et logistiquement, aurait été d’annuler à nouveau.

« À la minute où on était capable de sortir un peu la tête hors de l’eau, ce n’était même pas un deux par quatre, c’était un coup de masse qui venait s’abattre sur nous. Mais deux ans sans tournoi, ça aurait été catastrophique. Pour moi et pour la gang, c’était impensable. Je pense qu’on se serait retrouvé ailleurs. » — Une citation de Patrick Dom

Patrick Dom lors de la conférence de presse précédant la 61e édition du Tournoi pee-wee, en 2020. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Martin

Patrick Dom, qui a consacré les 32 dernières années à l’organisation du tournoi pee-wee, ne le dit pas à la légère. Pour la première fois de sa vie, il a songé passer à autre chose ou même à déménager le tournoi. En septembre, des connaissances d’Albany dans l’État de New York lui ont proposé de l’engager avec toute son équipe pour organiser la compétition au sud de la frontière.

« C’était presque inconcevable de penser déménager le tournoi, mais il fallait considérer toutes les options parce qu’on ne sait jamais. Les Oilers ont échangé Gretzky, le meilleur joueur de hockey au monde. Si Gretzky a été échangé, tout peut arriver. » — Une citation de Patrick Dom

Le casse-tête des derniers mois

N'empêche, le tournoi pee-wee est indissociable de Québec, a vite convenu Patrick Dom. On ne pourrait pas repartir ça ailleurs. Ça n’aurait jamais le cachet. Ça n’aurait jamais la tradition. Québec, en terme de grosseur, d’hospitalité, c’est la plus belle ville au monde pour faire ça.

L’organisation a donc opté pour la patience. Puis lorsqu’une nouvelle vague de COVID-19 s’est abattue sur la province durant les Fêtes, Dom s’est tourné vers la dernière option pour sauver le tournoi. Un report de la compétition au mois de mai. Depuis, le DG a souvent remis en doute la décision.

Les jeunes vont finalement6 célébrer à nouveau sur la glace du Centre Vidéotron, dans les prochaines semaines. Photo : Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

Ça a été la santé publique, les tests COVID, les aéroports. La journée où on a tenu la conférence de presse il y a un mois, un club a annulé sa présence dans l’après-midi. On avait déjà imprimé toutes nos choses. On a dû tout refaire. Juste le calendrier, je ne sais pas comment on a de versions de fait. Je ne sais pas comment on a réussi. Ça tient du miracle, mais on l’a fait.

Et voilà qu’à compter de dimanche, les meilleurs joueurs de hockey pee-wee au monde seront de retour sur la glace de Québec. Des équipes d’un peu partout dans le monde ont écrit à Patrick Dom pour remercier l’organisation