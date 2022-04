Peu de services pour les adultes vivant avec l’autisme en Abitibi-Témiscamingue

Anick Blais doit s’occuper de son fils de 24 ans ayant un trouble du spectre de l’autisme. Bien qu'il soit fonctionnel, elle doit tout de même le superviser de manière quasi constante : lui rappeler de se laver, lui faire à manger ou encore gérer ses émotions.

Une fois son parcours scolaire terminé et l’âge de 21 ans atteint, l’enfant d’Anick n’a plus eu le droit à tous les services qu’il avait depuis son diagnostic du TSA.

C’est comme si à 21 ans, c’est bye bye et on te laisse à toi-même. Je m’étais fait dire de le mettre en famille d’accueil pour qu’il ait accès à plus de services. [...] Il est toujours enfermé depuis qu’il n’a plus de services, il ne veut plus sortir , se désole-t-elle.

Anick Blais, mère d'un enfant âgé de 24 ans vivant avec le spectre de l'autisme. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Des logements supervisés 24/7

Annick Blais reconnaît qu’un appartement où son fils serait constamment encadré et épaulé par des personnes-ressources lui offrirait du répit, elle qui a également à sa charge son petit-fils vivant avec un TSA.

J’ai une vie restreinte. On a bien beau être parent, l’énergie n’est pas tout le temps là et on a pas tous les outils. Je sais ce qui m’attend si rien ne change, j’appréhende fait-elle remarquer.

Une maison d’hébergement pour les personnes adultes vivant avec TSA, à la manière de celle de la Fondation Véro & Louis, pourrait-elle voir le jour dans la région? C’est du moins le souhait du directeur général de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue (SAAT), Tommy Bédard.

Je trouve que leur façon de faire [celle de la Fondation Véro & Louis] est merveilleuse. Est-ce qu’il y a des meilleures façons de faire ailleurs? J’en ai aucune idée. On va sans doute entrer en contact avec eux pour savoir quelle est la possibilité d’avoir un partenariat , considère-t-il.

Le directeur général de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard. Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Lors de sa création, la Fondation Véro & Louis avait pour objectif de construire cinq maisons comme celle actuellement établie à Varennes, en Montérégie. Avec des coûts plus importants qu’anticipés, l’orientation de la fondation a changé, indique sa directrice générale, Katty Taillon.

Nous voulons servir d’effet de levier pour les prochains projets et s’associer avec des fondations, des associations, des organismes qui sont locaux et ont le désir d’ouvrir une maison Véro & Louis avec notre nouveau modèle d’hébergement , précise-t-elle.

La Maison Véro & Louis, à Varennes. Photo : Crédit photo / Jean-Pierre Robert (Jprphotographe)

Le gouvernement du Québec a la volonté de rendre disponibles des lieux de vie comme celui de la Fondation Véro & Louis un peu partout dans la province, atteste le ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux, Lionel Carmant.

Je pense que c’est vraiment le type d’environnement que ça prend pour les adultes avec un TSA ou une déficience intellectuelle. Le modèle ressource intermédiaire, j’essaie de m’en éloigner. C’est pour cela qu’on investit dans le logement supervisé. Les personnes doivent pouvoir avoir leur résidence et y vivre leur vie à part entière , estime-t-il.

Lionel Carmant est ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux du Québec. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Tout au long de la vie

Nancy Provencher et Jacques St-Pierre sont les parents de Fanny, âgée de 21 ans et vivant avec un TSA. Durant son enfance et une partie de son adolescence, elle a été suivie par plusieurs spécialistes.

Elle reste avec nous à la maison, mais elle a sa voiture et un travail. Elle est quand même assez autonome. Elle a toujours été très enjouée et souriante , explique sa mère.

Avec l’accord et la volonté de Fanny, ses parents ont demandé il y a deux ans le soutien d’une éducatrice spécialisée afin de travailler certaines difficultés en lien avec son autonomie et l’acceptation de sa condition. La jeune femme pourra finalement rencontrer une spécialiste du réseau public de la santé et des services sociaux.

Les parents de Fanny craignent toutefois qu’elle ne puisse pas avoir accès à un suivi constant et à long terme tout au long de sa vie.

On nous a dit qu’un plan d’intervention sera fait, mais qu’une fois les objectifs atteints, oui, on peut travailler autre chose. Il y aura toutefois une fin , spécifie Mme Provencher.

Le directeur général de la Société de l’autisme de l’Abitibi-Témiscamingue, Tommy Bédard, reconnaît qu’une fois passé l’âge de 21 ans, il est plus ardu pour une personne vivant avec un TSA d’obtenir des services en continu de la part de professionnels du CISSS-AT.

Ce sont des épisodes de services. Selon le stade de la vie, certains objectifs vont pouvoir être travaillés, mais une fois que c’est terminé, on ferme le dossier, on va ailleurs. La personne peut donc encore avoir des difficultés ou un enjeu. L’important, c’est que le suivi soit constant

Avec ses propres intervenants, la SAAT travaille justement en partenariat avec le CISSS-AT pour offrir un soutien plus soutenu aux adultes ayant un TSA et à leurs parents.

On essaie d’avoir des activités quotidiennes intéressantes qui servent au maintien des acquis. On veut aussi qu’ils en développent de nouveaux , souligne Tommy Bédard.

Une pièce du centre de jour de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue (SAAT). Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

La SAAT n’a qu’un point de service sous forme de centre de jour et de développement à Rouyn-Noranda. Comme ils résident à Val-d’Or, les parents de Fanny aimeraient qu’un tel centre puisse voir le jour dans leur ville. Tommy Bédard assure qu’il travaille à ce que chacune des principales villes de la région puisse être desservie par la SAAT.

Le salon du centre du jour de la Société de l'autisme de l'Abitibi-Témiscamingue (SAAT). Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Sans se mettre de pression sur ce qu’il l’attend, Fanny entrevoit les prochaines années avec détermination et positivisme. Elle convoite vivre ailleurs que chez ses parents, mais elle ne se verrait pas dans un appartement supervisé.

Ça ne m’intéresse pas vraiment. Je ne crois pas que ce soit pour moi. Je suis capable de faire des choses, de me faire à manger, conduire et travailler , mentionne-t-elle.

Fanny a la pleine confiance de ses parents, qui admirent sa ténacité. Ils l’appuient dans son désir de voler de ses propres ailes, mais réitèrent qu’elle aura besoin de gens sur qui s’appuyer toute sa vie afin que son TSA ne limite pas son élan.