Les chauffeurs de taxi de Winnipeg passibles d’amendes pour le harcèlement de clients

L’avocat représentant les chauffeurs de taxi winnipegois, Benjamin Hecht, affirme qu’il a accordé son soutien au nouveau règlement. En plus des amendes de 250 $, les chauffeurs contrevenants peuvent, entre autres, perdre leur permis.

Ces conséquences n'excluent pas une intervention subséquente de la police.

Même s’il soutient le règlement, M. Hecht rappelle que les chauffeurs ne sont pas non plus à l'abri. Nous voulons rappeler au conseil qu’être chauffeur de taxi est parmi les métiers les plus dangereux , a-t-il affirmé.

Revivre des traumatismes

Rachel Sansregret affirme avoir été victime d’incidents impliquant des chauffeurs de taxi et se démène depuis des mois pour faire approuver le règlement.

Elle s’est exprimée six fois devant le conseil, et soutient qu’elle n’a pas été respectée au cours de ce processus.

« Les traumatismes sont ressentis plusieurs jours, semaines et mêmes mois après en avoir reparlé. » — Une citation de Rachel Sansregret

Alors que certains conseillers ont mentionné que certains clients évitent de payer pour leur transport, Mme Sansregret est restée ferme.

Nous avons déjà souligné le fait que de parler [...] du bien-être financier des chauffeurs [et d’expériences traumatiques], comme être agressée sexuellement à 19 ans et craindre pour ma vie, était deux enjeux différents , a-t-elle rappelé.

En plus du soutien de Rachel Sansregret, 24 organisations se sont exprimées en faveur du règlement.

Avec les informations de Sam Samson