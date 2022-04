Un décès de plus lié à la COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Une personne de plus a succombé à la COVID-19 dans les 24 dernières heures au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cet ajout porte le total du nombre de décès depuis le début de la pandémie à 420.

Les hospitalisations liées au coronavirus sont stables dans la région. La santé publique en recense 82, soit le même nombre que jeudi. Six patients sont traités aux soins intensifs.

L’Institut national de santé publique du Québec ( INSPQInstitut national de santé publique du Québec ) compte 1001 cas actifs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s’agit de 30 cas actifs de moins que la veille.

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) enregistre pour sa part 67 nouveaux cas de COVID-19 confirmés par des tests PCR et 13 cas autodéclarés.

Au Québec, la santé publique rapporte 26 décès supplémentaires et 36 hospitalisations de moins.