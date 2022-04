La météo en dents de scie nuit à la production maraîchère

Le copropriétaire de la ferme biologique l’Abri végétal, Frédéric Jobin-Lawler, soutient que sa production à venir sera touchée par les aléas de dame Nature. Même si elle se fait en serre dans un environnement plus contrôlé, des éléments extérieurs peuvent tout de même avoir des impacts néfastes.

Par exemple, avec les variations de température, Frédéric Jobin-Lawler mentionne qu’il doit constamment ajuster le chauffage pour maintenir une température idéale, ce qui engendre des coûts supplémentaires.

Mais ce qui touche le plus les plants, soutient-il, c’est surtout le manque d’ensoleillement. La luminosité fait surtout mal , explique-t-il en entrevue sur les ondes de Par ici l’info,

« Dans une serre, 1 % de lumière manquante, c’est 1 % de moins de rendement. C’est l’élément le plus limitatif, et présentement, on a à peu près 12 % moins de lumière pour mars et avril si je compare avec les 5 dernières années. » — Une citation de Frédéric Jobin-Lawler, copropriétaire, ferme biologique l’Abri Végétal.

Malgré tout, le producteur s'estime chanceux de pouvoir protéger sa production. On a la possibilité d’optimiser le climat en serre, explique le maraîcher. On fait un peu tout pour que la plante soit traitée aux petits oignons.

Des solutions concrètes

Même si la météo fait des siennes, il existe des solutions concrètes pour aider les producteurs en serre comme Frédéric.

On avait mis en place un gros miroir de 20 pieds sur 100 pieds (6 m par 30 m) qui suit l’angle du soleil pour refléter la lumière vers la terre. On réussit à aller chercher 60 % d’augmentation de lumière en plein hiver, et ça coûte zéro électricité, mais ça ne s’applique pas partout , explique le producteur.

On a un projet d’amener l’électricité ici avec de l’éclairage artificiel de type DEL, avec des barres qui vont être mises directement dans la culture de manière à optimiser la croissance des plantes et limiter la pollution lumineuse , ajoute-t-il.

Cependant, le maintien d'une température adéquate peut être un véritable défi pour les producteurs. Tous les essais pour diminuer l'empreinte écologique ne s'avèrent pas concluants.

On avait un projet de chauffage à la géothermie en branle depuis 13 ans. Malheureusement les unités n’ont pas survécu aux demandes extrêmes de chauffage , admet Frédéric Jobin-Lawler.