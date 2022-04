Accident mortel au Collège militaire royal de Kingston

L'incident s'est produit juste après 2 h vendredi sur les terrains du campus attenant à la Base des Forces canadiennes Kingston, peut-on lire dans une déclaration des Forces armées envoyée à Radio-Canada.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Aucune précision n'est donnée sur le nombre de victimes ni sur la nature de l'incident, mais une enquête est en cours .

L'entrée du Collège militaire royal de Kingston. Photo : CBC/Michelle Allan

La priorité du CMRCollège militaire royal de Kingston est de s'assurer que nos élèves officiers et ceux de la marine, le personnel, les professeurs et les familles sont pris en charge et soutenus. Cette perte est ressentie dans toute la communauté du CMRCollège militaire royal de Kingston et nous adressons nos plus sincères condoléances à tous nos membres, leurs familles et leurs amis pendant cette période difficile.

De son côté, la police de Kingston affirme être sur les lieux pour aider l'organisme d'enquête, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes .

Plus d'informations à venir.