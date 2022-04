25 ans et un million d’élèves pour Alloprof

L’organisme Alloprof s’est imposé comme ressource d’apprentissage durant la pandémie avec 600 000 jeunes qui ont eu recours au service d’aide scolaire depuis un an.

Depuis le début de ses activités il y a 25 ans, un million d’élèves ont reçu l’aide d’Alloprof par téléphone ou en ligne.

Au fil des années, l’organisme a toujours cherché à se renouveler, soutient le directeur des relations extérieures et stratégie, Marc-Antoine Tanguay.

On en est là, à intégrer l’intelligence artificielle. On est à l’ère où on peut travailler à partir d'algorithmes pour offrir une expérience personnalisée aux besoins de l’élève , a-t-il expliqué en entrevue à C’est jamais pareil.

L’intelligence artificielle a notamment permis à Alloprof de répondre plus rapidement à certains questionnements qui reviennent souvent de la part des jeunes.

Spécialité science à Charles-Gravel

Depuis 2016, un centre d’Alloprof est installé dans l’école secondaire Charles-Gravel dans l’arrondissement de Chicoutimi.

Les enseignants qui y travaillent sont spécialisés dans les sciences et les technologies. Ils répondent aux questions des élèves et produisent du contenu destiné au site web d’Alloprof.

« Ça a donné une expertise locale qui a permis de créer des contenus encore plus intéressants pour les jeunes. La preuve est que 18 de nos 20 vidéos les plus populaires sont des vidéos de science qui sont passées entre les mains des profs de Saguenay. » — Une citation de Marc-Antoine Tanguay, directeur des relations extérieures et stratégie chez Alloprof

Le site web d’Alloprof est destiné aux élèves du primaire et du secondaire, à leurs parents et aux enseignants qui peuvent s’y abreuver de contenus pour bonifier leurs cours.