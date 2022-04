Protection du caribou : une rencontre entre Québec et Ottawa prévue vendredi

Le bras de fer entre Québec et Ottawa se poursuit dans le dossier de la protection du caribou : une nouvelle rencontre est d'ailleurs prévue dans ce dossier vendredi.

Des hauts-fonctionnaires provinciaux et fédéraux se sont rencontrés à ce sujet la semaine dernière. Ils ont convenu de refaire le point afin de discuter d'une nouvelle Entente de collaboration Canada-Québec sur la protection et le rétablissement des espèces en péril.

L'élaboration d'un échéancier pour en arriver à cette attente est aussi au menu. Le cabinet de la ministre québécoise des Relations canadiennes, Sonia LeBel, a toutefois refusé de commenter davantage la question.

Le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, avait acheminé une lettre au ministre de la Forêt de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, plus tôt cette année.

Dans cette missive, il lui demandait de lui transmettre, d'ici le 20 avril, toute information concernant la protection du caribou boréal et de son habitat essentiel.

Au cabinet de Steven Guilbeault, on confirme que ces documents n'ont toujours pas été déposés par Québec. On s’attend néanmoins à les recevoir dans les prochains jours.

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Dans un courriel acheminé à Radio-Canada jeudi, le ministère de l’Environnement et du Changement climatique indique qu’il est satisfait du retour récent du Québec à la table de négociation et que sa préférence demeure de conclure une entente avec Québec.

En l’absence d’entente, le gouvernement fédéral devra prendre les mesures qui s’imposent en vertu de la Loi sur les espèces en péril , rappelle-t-on dans le courriel.

Le recours à ce décret sur l'habitat essentiel du caribou serait une première au Québec. S'il s'avère, il pourrait signifier une intervention du fédéral sur des milliers de kilomètres carrés de territoire provincial.

Le dossier de la protection du caribou a été médiatisé une nouvelle fois jeudi. Québec a alors comparé le cervidé à la morue, mettant en garde Ottawa quant aux pertes d'emplois qui pourraient découler de sa protection.

Avec les informations d'Isabelle Larose