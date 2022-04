Les pompiers de Sherbrooke créent une bière au profit de leur campagne de jouets

Les pompiers de Sherbrooke se sont unis à la Confrérie artisans brasseurs, une microbrasserie de Windsor, afin de créer leur propre bière qui servira à financer en partie leur campagne de jouets pour les familles plus défavorisées.

La bière a été nommée Borne-fontaine, car il s'agit de la c’est la source de tout , explique le pompier David Leblanc, qui a participé à la création de cette bière.

Pour ce brassin, les pompiers se sont inspirés des goûts des membres de leur station, amenant à la création d’une bière hybride entre une New-England IPA et une Pale Ale. On parle d’une bière avec un goût d’agrume, pas trop d’amertume. On appelle ça une bière de soif, qu’on peut facilement prendre l’été autour d’une piscine , souligne David Leblanc en entrevue sur les ondes de Vivement le retour.

La production reste tout de même petite, puisque 800 canettes de la bière ont été mises en vente. La production est par ailleurs presque écoulée, mais David Leblanc souligne qu'il est possible que certaines canettes soient vendues sur le site web de la campagne de jouets des pompiers de Sherbrooke d’ici quelques semaines.