75 M$ pour la relocalisation de bâtiments en zone inondable au Québec

Ce montant fait partie du Programme de résilience et d’adaptation face aux inondations lancé à la suite des inondations historiques de 2017 et 2019 dans la province. Les changements climatiques causeront de plus en plus de catastrophes naturelles, comme les inondations, rappelle le gouvernement.

Cette somme permettra aux municipalités du Québec de faire d’importants projets qui favoriseront la protection et la sécurité de leurs citoyennes et citoyens , écrit la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

Les inondations de 2019 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac (archives) Photo : Radio-Canada / Julie Marceau

10 millions de dollars

C’est connu, les épisodes d’inondations sont onéreux pour les entreprises et les municipalités. À titre d’exemple, la boulangerie Vachon de Sainte-Marie en Beauce a investi 10 millions de dollars, à elle seule, en 2021 pour la construction d’un mur de protection contre les débordements de la rivière Chaudière.

En 2019, Québec avait même débloqué 17,5 millions de dollars d'urgence pour les sinistrés de Sainte-Marthe-sur-le-Lac.

Pour l’enveloppe de 75 M$ annoncée vendredi, ce sont d’abord les municipalités qui pourront participer à l’appel de projets de relocalisation, pour se prémunir contre ces inondations qui coûtent cher aux contribuables.

Cet appel aura lieu du 1er septembre au 15 octobre.

Les projets doivent répondre à certains critères. Il doit s’agir de projets de relocalisation ou d’immunisation [application de mesures de protection] des bâtiments sur les territoires situés en zone à risque d’inondation élevé .

L’attachée de presse de la ministre Laforest précise que les bâtiments patrimoniaux ainsi que les édifices publics à vocation municipale ou communautaire sont ceux visés dans ce volet de relocalisation.

Les projets de relocalisation des résidences et des commerces ne sont pas inclus dans cette enveloppe.

D’autres appels seront annoncés concernant le volet aménagement résilient des territoires propices à subir les effets des débordements de rivières et lacs.

La ministre Andrée Laforest était de passage à Sainte-Marie, en Beauce, en août 2019 à la suite des inondations, en compagnie du député Luc Provençal. Photo : Radio-Canada

Ça prendra le temps que ça prendra

En août 2019, lorsque des inondations avaient causé un désastre en Beauce, la ministre Andrée Laforest avait rencontré les maires de la région.

Lors d’un passage à Saint-Marie, où 365 maisons ont été rasées en zone inondable après ces inondations, la ministre avait assuré qu’elle prendra le temps que ça prendra pour protéger les riverains.

Depuis, différentes annonces ont lieu, comme la création de 10 bureaux de projets au Québec avec une enveloppe de 89 millions de dollars.