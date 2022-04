Des concerts à grand déploiement aux Violons du Roy

Plusieurs concerts à grand déploiement rassembleront parfois plus de 70 musiciens et chanteurs sur scène.

Si les pièces de Jean-Sébastien Bach et Georg Haendel demeurent une valeur sûre pour les Violons du Roy  (Nouvelle fenêtre) , l’organisation propose cette année certaines nouveautés, dont des pièces plus inattendues des compositeurs Dimitri Chostakovitch et Alfred Garrievitch Schnittke.

Les Violons du Roy collaborent pour une première fois avec l'altiste français Antoine Tamestit qui sera à la fois chef et soliste avec l'ensemble.

Le grand retour de Cohen

Le grand retour du chef d’orchestre Jonathan Cohen, peu apparu sur la scène québécoise depuis la pandémie, est également souligné. Il dirigera entre autres les solistes Marie-Nicole Lemieux et Philippe Jaroussky, en plus de présenter l'œuvre musicale Stabat Mater de Pergolesi en compagnie du pianiste Marc-André Hamelin.

Le chef d'orchestre Jonathan Cohen présentera plusieurs concerts en 2022-2023 Photo : Gracieuseté / Brühmüller Studio

Le jeune chef Nicolas Ellis sera également à la tête d’un programme musical empreint d’intensité : La jeune fille et la mort de Shubert avec l’altiste Marina Thibeault et les violoncellistes Kerson Leong et Cameron Crozman.

Pour le codirecteur général et artistique des Violons du Roy et de La Chapelle de Québec, la programmation 2022 est un symbole de rassemblement et de reconnexion avec le public : ça fait presque deux ans que l'on travaille sur cette programmation, ça a été un peu plus chaotique comme processus mais on y arrive […] on essaie toujours de trouver un équilibre.

Laurent Patenaude des Violons du Roy (archives). Photo : Radio-Canada / Nicolas Bilodeau

Initier les plus jeunes à la musique classique

Au-delà de la diversité musicale de la programmation, des nouveaux tarifs pour les 17 ans et moins permettent une meilleure accessibilité en plus d'offrir différentes formules d'abonnement.

« Il y a un intérêt pour la musique classique. Évidemment, ça passe aussi par le streaming, par des playlists d'écoute. Est-ce que ça va jusqu'à aller aux concerts? Ça c'est autre chose […] Il faut trouver d'autres façons de les rejoindre, ça passe par la diversification de projets. » — Une citation de Laurent Patenaude, codirecteur général et artistique des Violons du Roy

Tous les détails de la programmation sont disponibles sur leur site  (Nouvelle fenêtre) .