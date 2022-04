L’Université Sainte-Anne décerne un doctorat honorifique au musicien Ronald Bourgeois

Il recevra cet honneur lors de la collation des grades qui aura lieu à l'Université, le 14 mai prochain.

Auteur-compositeur-interprète avec plus de 40 ans de carrière dans les secteurs de la chanson, de la production d’évènements et d’émissions télévisuelles, Ronald Bourgeois possède une vaste expérience en production et direction musicale pour la radio commerciale ainsi que dans le secteur du développement communautaire.

« Je trouve ça vraiment spécial, c'est un honneur de voir qu'il y a des gens qui disent ''oui, son travail mérite une reconnaissance''. J'aurais pas pu imaginer ça. Les longues journées, les sacrifices, la passion que j'ai mis derrière ce que j'ai fait, c'est reconnu [...] et ça a laissé des traces. » — Une citation de Ronald Bourgeois, auteur-compositeur-interprète acadien

Âgé de 66 ans, Ronald Bourgeois a produit trois albums, et plus de 70 chansons qu'il a écrites ont été enregistrées par des artistes de l'Acadie, du Québec, de la Louisiane et de la France.

Ce genre de reconnaissance donne un élan à l'artiste pour poursuivre ses projets créatifs.

Je dirais que là, j'arrive à une étape dans ma vie où la production de gros spectacles et de festivals, c'est terminé , admet-il. Je veux me concentrer sur l'écriture, voir ce qu'il me reste dans le cerveau comme chansons.

Les honneurs s'accumulent

L’Ordre de la Nouvelle-Écosse lui avait été décerné en 2021 pour sa contribution et son rôle dans la promotion des arts et de la culture de la communauté acadienne en Nouvelle-Écosse et sur la scène nationale et internationale.

En 2018, il avait reçu le prix Portia White, le plus important remis à un artiste par la province de la Nouvelle-Écosse.

À chaque année, l’Université Sainte-Anne décerne des doctorats honorifiques  (Nouvelle fenêtre) à des personnes qui se sont illustrées par leur contribution à la société.

D'après les renseignements de Caroline Lévesque