Gauthier et Roy se démarquent dans une victoire en tirs de barrage du Phoenix

Ethan Gauthier a inscrit le but décisif en tirs de barrage et le Phoenix de Sherbrooke a vaincu les Olympiques de Gatineau 5-4, jeudi soir.

Lors de la sixième ronde de la fusillade, Gauthier a trompé la vigilance de Rémi Poirier tout de suite après que Jakob Robillard eut fermé la porte à Jonah De Simone.

Le Phoenix n'était qu'à quelques minutes de subir un premier revers en temps réglementaire à ses quatre dernières sorties quand Gauthier a créé l'égalité pour pousser le match en prolongation.

L'espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a récolté un but et une mention d'aide pour le Phoenix, qui a confirmé son premier rang au classement de l'Association Ouest.

Grâce à ses 115 points, Roy a repris le sommet des pointeurs de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec devant William Dufour, des Sea Dogs de Saint-Jean.

Stéphane Huard fils et Xavier Parent, avec son 49e filet de la campagne, ont aussi fait bouger les cordages pour la troupe de Sherbrooke. Robillard a conclu le match avec 34 arrêts et il a même participé à un but.

Cole Cormier a amassé deux buts et une assistance pour les Olympiques, qui ont vu leur série de six victoires prendre fin. Isaac Belliveau et Samuel Savoie ont également fait mouche dans une cause perdante.

Poirier a repoussé 24 des 28 rondelles dirigées vers lui pour la formation de Gatineau.