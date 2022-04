3 Ontariens racontent leur expérience des processus électoraux de leur pays d’origine

En 1995, Kettly Excellent, qui vit à Toronto depuis 14 ans, briguait le poste de maire de Delmas, une commune située dans le département de l'Ouest et dans l'arrondissement de Port-au-Prince, en Haïti. Mme Excellent était face au maire sortant de l'époque. Un choix qu'elle avait mérité, indique-t-elle.

Mon parti politique d’alors m’a choisie à cause du travail que j’avais fait pour le départ du dictateur Jean-Claude Duvalier, et ensuite pour ma lutte en faveur de la démocratie en Haïti , dit-elle.

Jean-Claude Duvalier fut président de la République d'Haïti de 1971 à 1986.

Ketty Excellent pense qu’elle avait aussi un discours convaincant. C’est le discours que j’avais qui avait fait bouger les gens. "Oh, mon Dieu, une jeune fille qui parle comme ça", alors ça fait bouger les gens, ils voulaient me toucher, s'investir, me voir arriver et voir ce que j’allais donner , se rappelle-t-elle.

Extrait d'une des affiches utilisées par Kettly Excellent lors de sa campagne électorale en 1995. Photo : Fournie par Kettly Excellent.

Le jour du vote est l’un des moments qui ont marqué son expérience de candidate à la mairie de Delmas.

Le jour du vote, c'était un jour inoubliable. Quand vous allez voter pour d’autres gens, c’est une chose, mais en votant pour vous-même c’est une autre chose , dit-elle.

« C'était bien et j’ai pleuré. Oh, mon Dieu, je veux vraiment réussir, avoir ce mandat pour pouvoir changer la façon dont les choses se font dans la commune. » — Une citation de Kettly Excellent, ancienne candidate au poste de maire de la commune de Delmas en Haïti

Mme Excellent n'a cependant pas été élue. Malheureusement, je suis arrivée en deuxième position. J’ai accueilli la défaite avec des larmes aux yeux parce que les gens avaient vraiment voté pour moi. C'était vraiment triste.

Elle déplore que le processus en Haïti manque de transparence et admire les élections au Canada pour cette même transparence.

Quand vous allez aux élections dans un pays [Haïti] avec les gens qui sont au pouvoir, alors ce sont eux qui dirigent. Ce sont eux qui décident combien de postes ils vont donner aux autres partis politiques, ce qui n’est pas le cas au Canada , dit-elle.

Il y a une démocratie ici au Canada

La transparence et la crédibilité des élections au Canada ont toujours marqué Kettly Excellent. On peut dire qu’il y a une démocratie ici au Canada et on ne peut pas voler les élections. Le peuple vote et puis le gouvernement décide de ne pas te donner le pouvoir, il le donne à son candidat. Ça ne peut pas se faire ici au Canada , dit-elle.

Le Torontois Hubert Shimba Osonga Mbenga, partage également cet avis. Le Canada est un pays développé, un pays qui a une longue histoire électorale et des populations qui ont une certaine conscience politique , soutient-il.

Hubert Shimba était candidat dans la circonscription territoriale de Kole dans la province du Sankuru en RDC. Photo : Fournie par Hubert Shimba

Candidat malheureux en 2018 à la députation provinciale dans la République démocratique du Congo (RDC), M. Shimba pense qu’au Canada les candidats aux élections ont moins de défis à relever qu’en RDC.

Faire comprendre et faire accepter son programme à la population est un des défis majeurs auquel lui-même a été confronté, explique-t-il.

« Moi particulièrement je me suis présenté avec un discours que les gens n’avaient pas compris et le résultat a été tout à fait catastrophique parce que ce n’est pas ce que les gens attendaient de moi. » — Une citation de Hubert Shimba Osonga Mbenga, ancien candidat à la députation provinciale en RDC

Il indique avoir compris plus tard que seul le discours ne pouvait suffire à convaincre ses électeurs.

J’ai découvert que les gens n'étaient pas prêts à m'écouter tant que je ne leur donnais pas de l’argent. Ça a été peine perdue, je reconnais avoir échoué. C'était très difficile, un échec total , raconte-t-il.

Hubert Shimba précise que l’argent n'était pas le seul facteur qui a joué pour la victoire ou l'échec des uns ou des autres . Cependant, il pense qu' il y a plusieurs personnes qui auraient pu être proclamées élues, mais qui ne l’ont pas été.

Élection annulée

Abbasli Ehrun en 2020 lors de la campagne électorale de son père Rauf Arifoghlu à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Photo : Fournie par Abbasli Ehrun

Abbasli Ehrun, un étudiant de quatrième année en production cinématographique à l'Université York a été l’un des membres clés de la campagne électorale de son père, Rauf Arifoghlu, à l’élection législative anticipée de 2020 en Azerbaïdjan.

J'étais responsable de la création de contenu sur les réseaux sociaux et j'enregistrais les vidéos pour mon père. Nous avons visité environ 31 000 maisons d'électeurs, ce qui a été une expérience formidable , raconte-t-il.

Plus de deux ans après la tenue des élections, aucun député ne siège au parlement azerbaïdjanais pour le compte de la circonscription électorale pour laquelle son père fut candidat à la suite de fraudes présumées, indique-t-il.

« Mon père a été élu, mais malheureusement il n'a pas pu obtenir le mandat. L'élection a été annulée dans notre circonscription électorale. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de députés de cette région au parlement. » — Une citation de Abbasli Ehrun, ancien membre d'une équipe de campagne électorale pour un poste de député en Azerbaïdjan

Les élections avaient été également annulées dans trois autres circonscriptions en raison de fraudes.

M. Ehrun doute que des mandats de députés puissent être annulés ’au Canada sans que de nouvelles élections soient organisées.

Abbasli Ehrun dit s'intéresser à la politique canadienne et azerbaïdjanaise. Il projette de faire un film documentaire sur les processus électoraux dans les deux pays.