Une communauté du Labrador pillée par un ours polaire

Des résidents de William's Harbour au Labrador ont récemment dû nettoyer les dégâts causés par un ours polaire dans presque toutes leurs maisons. Un organisme sans but lucratif au Manitoba propose un système de radar pour détecter ce genre de visiteur.

L’ours a défoncé des portes, fracassé des fenêtres et dévalisé des garde-manger vendredi dernier. Il a aussi déchiqueté un divan et répandu des vêtements un peu partout.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'ours a aussi endommagé ce divan. Photo : Gracieuseté : Rebecca Larkham

De tels dommages sont rares, indique un résident, Cliff Russell, dont la maison est du nombre. L’ours a trouvé de la nourriture et semble avoir appris comment entrer dans les maisons, explique-t-il.

Cliff Russell a l’impression que de plus en plus d’ours fréquentent les environs. Il souhaite que les autorités accordent plus de permis de chasse à l’ours.

Les autorités provinciales expliquent la présence des ours par les conditions des glaces et la présence de phoques. Elles estiment que les ours ne sont pas plus nombreux pour autant et elles n’envisagent pas d'augmenter la chasse.

Le ministère des Pêches, de la Foresterie et de l’Agriculture a compté 2015 ours dans la région du détroit de Davis lors de son plus récent relevé en 2017-2018. Il considère l’espèce comme étant vulnérable, mais non menacée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Des ours polaires sur la banquise à Pinsent's Arm à une environ 100 kilomètres de William's Harbour, au Labrador. Photo : Gracieuseté : Brendon Clark

Si une chasse au phoque était permise, cela pousserait les ours à chercher cette source de nourriture ailleurs, ajoute Cliff Russell.

Détecter les ours avec un radar

L’organisme Polar Bear International effectue des tests avec trois modèles de radar dans les environs de Churchill, au Manitoba, dans l’espoir d’en mettre un point qui pourrait servir à détecter les ours polaires.

Le directeur de l’organisme, B. J. Kirschhoffer, y voit un moyen de réduire les risques à la fois pour les gens et pour les ours.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une station de radar de l’organisme Polar Bear International dans le Parc national Wapusk au Manitoba. Photo : Polar Bear International/K. T. Miller

Le groupe travaille avec le fabricant SpotterRF et a vite compris que les radars détectent tous les mouvements. L’intelligence artificielle du système est donc programmée pour distinguer les mouvements des divers animaux afin d’éviter les fausses alertes. Le système doit être très précis pour être digne de confiance, souligne M. Kirschhoffer.

B. J. Kirschhoffer installe un radar sur une tour à Cape Churchill au Manitoba. Photo : Polar Bear International

Le radar a toutefois manqué quelques ours ces dernières années. Un ours qui n’est pas motivé par la nourriture ou l'accouplement marche lentement et s’arrête souvent pour flairer l’air et il est plus difficilement détectable, explique M. Kirschhoffer.

Selon lui, toute communauté qui veut essayer ce système peut demander une subvention pour construire une tour afin d’y installer les radars à un coût estimé à 50 000 $.