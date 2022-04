La réouverture anticipée du pont des Piles satisfait le maire de Shawinigan

Je pense que c’est une bonne nouvelle qu’on puisse devancer avant l’hiver. Quand on arrive avec l’hiver, ça devient toujours un peu plus compliqué , déclare le maire Michel Angers, en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Il indique que plusieurs délinquants utilisent encore le vieux pont de fer au lieu de faire les détours demandés. Quand un gros camion arrive là, c’est extrêmement difficile de passer à deux. C’est vraiment étroit , souligne-t-il.

Michel Angers estime que les citoyens et les commerçants seront très heureux de voir le lien routier rouvrir plus rapidement que prévu. Parce que beaucoup de circulation dans le rang Saint-Mathieu, sur la 125e [Rue], sur l’avenue Shawinigan-Sud, bien, ça dérange. On ne se le cachera pas. Ça dérange même au centre-ville de Shawinigan.

Les automobilistes qui doivent emprunter les détours ou même entrer dans Shawinigan ne sont pas vus comme une nouvelle clientèle qui convergent vers le centre-ville. Il n'y a pas d'avantage économique à ces détours. D’une façon ou d’une autre, ces gens-là venaient. Donc, ça n’amène pas vraiment beaucoup plus de gens. C’est vraiment plus des gens qui sont en transition , explique-t-il.

Voici le détour proposé par le ministère des Transports quant à la circulation locale Photo : Ministère des Transports

Une piste cyclable sur le nouveau pont?

Les travaux de renforcement du pont des Piles, permis par l'ajout de pylônes et de haubans à la structure, vont permettre la reconstruction du pont au printemps 2023. Des voix se sont élevées pour que la nouvelle structure accueille une piste cyclable.

Le MTQ attend la réception d'une résolution municipale avant de traiter la demande et d'y répondre. Le maire Michel Angers assure que le tout sera transmis dans les plus brefs délais.

Dans la résolution, il y avait deux alternatives, parce que l’objectif, c’est d’avoir un lien entre les deux rives. On a émis aussi l’idée, selon leur suggestion [du MTQministère des Transports du Québec ], qu’on soit capable de mettre un genre de palier en porte-à-faux avec le pont de fer de Grand-Mère, pour relier les deux pistes cyclables, qui sont de part et d’autre de la rivière , mentionne le premier magistrat de Shawinigan.

L’intention du maire est de faire une piste assez large pour qu’elle soit empruntée par les familles notamment. Pas seulement pour les cyclistes aguerris, mais aussi pour tous ceux et celles qui veulent emprunter cette voie-là , ajoute-t-il.

Michel Angers croit que le fait d’avoir ce lien entre les deux rives serait une excellente nouvelle pour encourager la mobilité active.