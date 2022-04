Convoi de motocyclistes : des racines communes avec la manifestation des camionneurs

Le Rolling Thunder Ottawa et plusieurs événements organisés en marge du rassemblement doivent commencer vendredi, puis se poursuivre jusqu'à dimanche. Les motifs de ces rassemblements diffèrent selon chaque groupe officiellement impliqué dans l'organisation de l'événement, mais un point commun demeure : les organisateurs ont tous été impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans la manifestation des camionneurs de janvier et février.

L’organisateur, c’est un vétéran qui habite un peu à l’extérieur d’Ottawa, qui était présent lors de la situation en janvier et février. Il n’y a aucune organisation officielle de vétérans qui reconnaît ce groupe-là, donc c’est très similaire comme groupe à ce qu’on a vu au mois de janvier. Voilà pourquoi [des] mesures ont été mises en place qui vont forcément avoir des impacts pour les résidents dans les secteurs adjacents , a expliqué le conseiller du quartier Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, vendredi matin, en entrevue à RDI.

Un groupe connu sous le nom de Live From the Shed a été l'organisateur le plus vocal et le plus visible des événements entourant le Rolling Thunder .

The Shed s'est fait connaître pendant la manifestation des camionneurs en offrant une diffusion en direct, 24 heures sur 24, des activités qui se tenaient sur la rue Wellington, pendant ce qui est devenu une occupation du centre-ville d'Ottawa.

Plusieurs personnes impliquées dans l'organisation du rassemblement de cette fin de semaine ont été arrêtées pour des activités pendant la manifestation des camionneurs et ont continué à soutenir les événements en marge, ensuite (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Jason Vanderwier - souvent appelé Jay from the Shed - possédait le cargo noir transportant une structure semblable à une cabane de pêche sur la plate-forme d'un camion.

Lors de la manifestation des camionneurs, la structure était bien visible pour quiconque pénétrait dans le centre-ville d’Ottawa. Jason Vanderwier a été parmi les premiers manifestants à arriver sur la rue Wellington, stationnant son véhicule près du coin de la rue Metcalfe, devant la colline du Parlement.

Selon des déclarations dans des vidéos sur les réseaux sociaux et dans des entrevues avec les médias, le frère de M. Vanderwier a aménagé ce véhicule afin qu’il soit possible d’y résider pendant la manifestation.

Le canal médiatique principal des manifestants

David Paisley a voyagé de son domicile, dans la région de Kitchener-Waterloo, à Ottawa, afin d’assister aux manifestations pendant un week-end, cet hiver, mais il a finalement décidé de prolonger son séjour et de s'impliquer davantage.

Il est rapidement devenu un capitaine de facto , chargé de coordonner le ravitaillement en carburant et en repas des manifestants stationnés sur la rue Wellington.

Rapidement, MM. Vanderwier et Paisley se sont joints à d'autres personnes pour former ce qui est devenu Live from the Shed - l'un des nombreux canaux populaires sur les réseaux sociaux qui disaient vouloir tenir à jour les partisans et les spectateurs curieux de savoir ce qui se passait à Ottawa.

M. Paisley, M. Vanderwier et d'autres ont régulièrement filmé leurs activités et les ont diffusées à des milliers de spectateurs.

Tous deux ont été arrêtés le 19 février et M. Vanderwier a filmé son arrestation sur son propre fil de diffusion, en direct. Il a été accusé de quatre chefs d'accusation, dont méfait et désobéissance à une ordonnance judiciaire, avant d'être finalement libéré.

M. Paisley a quant à lui été arrêté, puis relâché sans inculpation.

Tous deux ont continué à participer aux manifestations organisées en marge du convoi des camionneurs qui se sont déroulées dans le sud de l'Ontario, dès que la manifestation à Ottawa s’est terminée.

Veterans 4 Freedom

Les réseaux sociaux de Live From the Shed ont continué à promouvoir diverses manifestations. Ces derniers jours, M. Paisley est même devenu l'une des voix du Rolling Thunder , aux côtés de Neil Sheard.

M. Sheard, qui a été présenté par M. Paisley dans une vidéo Live From the Shed le 13 avril sous le nom de Neil from the Hill , a pris de l'importance après son apparition dans une vidéo appelant les motocyclistes à venir à Ottawa pour un événement au Monument commémoratif de guerre du Canada, organisé par un groupe se faisant appeler Veterans 4 Freedom.

M. Sheard a expliqué que l'événement Rolling Thunder a toujours été consacré aux vétérans et s’est toujours déroulé au Monument et qu'il vise à rendre leur dignité aux vétérans.

Les organisateurs et les conférenciers sont uniquement des vétérans. Cela dit, il est ouvert au public et nous ne pouvons empêcher personne d'y assister pour nous montrer son soutien , peut-on lire dans une déclaration du groupe.

Steve Bell, chef intérimaire du Service de police d'Ottawa (archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Bien que l'on ne sache toujours pas ce que les manifestants feront en réponse aux plans de la Ville visant à empêcher les véhicules de s'approcher du Monument commémoratif de guerre du Canada, l'intention initiale de M. Sheard était de voir les motos défiler devant le monument, puis de déposer une couronne de fleurs et de tenir des discours. Il assure que le plan est de quitter la ville, ensuite.

Le comité directeur du groupe comprend Tom Marazzo, qui a également pris de l'importance lors du convoi des camionneurs à Ottawa, agissant parfois comme porte-parole officiel des manifestants. Il a depuis annoncé sa candidature dans Peterborough-Kawartha pour le parti d'extrême droite, le Ontario Party.

Des événements en marge du convoi, pour Freedom Fighters Canada

Selon M. Sheard, le Rolling Thunder n'est pas associé à un événement prévu sur la colline du Parlement et organisé par un autre groupe connu sous le nom de Freedom Fighters Canada.

Ce groupe fait toutefois la promotion du Rolling Thunder sur son site internet. Dans une publication datée du 6 avril, le groupe écrit les motocyclistes viennent à Ottawa pour célébrer paisiblement notre LIBERTÉ! .

Le groupe a également partagé une vidéo de M. Sheard faisant la promotion de l'événement, en écrivant : Nous voulons que toutes les personnes qui circulent à quatre roues sachent qu'elles sont les bienvenues pour participer à la fête au parc Mémorial! Stationnez votre véhicule et venez soutenir nos frères et sœurs qui se rassemblent autour du Monument commémoratif de guerre et vont déposer une couronne de fleurs .

Le groupe organise assez régulièrement des événements Fringy Friday , où des drapeaux et des affiches sont agités en solidarité avec nos frères et sœurs qui se dressent contre l'oppression du gouvernement canadien .

Freedom Fighters Canada et son membre principal, Jerome O'Sullivan, ont également régulièrement aidé à planifier et à organiser des événements adjacents au convoi des camionneurs autour de la colline du Parlement, faisant souvent la promotion d'événements connexes sur leurs réseaux sociaux.

Ils coordonnent actuellement une marche dans le centre-ville d'Ottawa, vendredi soir.

Avec les informations de David Fraser, de CBC News