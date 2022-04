Un réseau de fausses cartes pour mineurs démantelé par la police de Lévis

Deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette enquête : un homme de 21 ans et une femme d’âge mineur à Lavaltrie près de Montréal.

Alcool, cigarettes, etc.

D’après le SPVL, la fraude a été découverte grâce à des parents ayant intercepté une enveloppe destinée à leur enfant. Elle contenait un faux permis de conduire au nom de leur jeune, mais trafiqué.

Le faux permis était utilisé pour se procurer alcool, cigarettes et autres produits pour les personnes de 18 ans et plus, confirme le porte-parole du service de police, François Gagnon.

Ce dernier estime que la situation était presque devenue un fléau dans les écoles de Lévis et des environs.

Snaptchat

Le SPVL estime que les fraudeurs communiquaient avec les élèves à l’aide du réseau social Snapchat, très prisé par les jeunes, pour offrir les faux permis.

Plusieurs centaines de faux permis de conduire étaient en circulation et ces derniers provenaient du même expéditeur , précise le communiqué de la police.

Les jeunes devaient envoyer un montant d’argent, non dévoilé par la police, ainsi que leurs coordonnées pour obtenir leur faux permis.

50 000 $ aux suspects

La police juge que cette supercherie aurait rapporté plus de 50 000 $ aux suspects.

Une perquisition dans deux résidences près de Montréal et deux véhicules ont mené à la saisi de matériel informatique, de faux permis de conduire, de téléphones cellulaires et de l’argent comptant.

Les deux suspects font face à des chefs d’accusation de trafic de faux documents et de production de faux documents.

La police souligne que l’enquête visait à démanteler le réseau, et non pas à retrouver les jeunes utilisateurs des permis trafiqués.