Fillette de Granby : vers une poursuite contre la DPJ et le CSS du Val-des-Cerfs

L’avocate représentant la mère et la grand-mère de la fillette de Granby, morte tragiquement en avril 2019, a confirmé qu’une poursuite sera déposée contre la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), certains des intervenants qui ont gravité autour de la fillette et qui seraient « imputables » dans ce dossier et le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs.

Le montant de la poursuite n’a pas encore été dévoilé, mais Me Valérie Assouline assure qu’il sera exemplaire , parce qu’il faut que ça n’arrive plus , déclare-t-elle. La DPJDirection de la protection de la jeunesse avait le devoir de protéger la fillette, et elle ne l'a pas fait . Quant au Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs, il était très au fait de ce qui se passait. Le centre même avait fait plusieurs signalements et avait finalement décidé de laisser faire l'école à la maison avec tout ce qu'il savait. C'était une faute grave.

L'école, c'était le dernier filet de sécurité , explique-t-elle.

L'avocate affirme qu'elle finalise la poursuite au nom de la mère et la grand-mère, mais qu'aucune date pour le dépôt n'a encore été déterminée.

Celle que l'on surnomme la « fillette de Granby » a été enroulée dans du ruban adhésif dans les heures précédant sa mort. Photo : Preuve admise en cour

Un devoir d'imputabilité

Valérie Assouline confirme que les deux femmes avaient fait plusieurs signalements et demandé des interventions policières à quelques reprises auprès du père et de la belle-mère de la fillette, qui avait la garde de l'enfant. Pourtant, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) a décidé de fermer le dossier. L'enfant de sept ans est par la suite morte dans sa chambre alors qu'elle était entièrement enveloppée de ruban adhésif.

C'est certain qu'il y avait tous les faits pour que la Commission des droits de la personne et de la jeunesse reste dans ce dossier-là , martèle-t-elle. Au-delà du système, il y a des individus , ajoute-t-elle, soutenant que des personnes ont fait preuve d’une négligence lourde .

Le drame avait grandement secoué la communauté, à Granby. Photo : Radio-Canada

Elle soutient que la poursuite vise d'abord et avant tout à faire bouger les choses au sein du système afin que les enfants soient mieux protégés et qu'il y ait une imputabilité.

C'est toujours la faute d'un autre à la DPJDirection de la protection de la jeunesse . Il y n'y a personne qui est imputable à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , déplore-t-elle.

« Tout ce qu’on fait, c’est pour que les choses changent vraiment et que les gens soient imputables. On ne peut pas avoir un système où il y a une immunité et où personne n’est imputable. » — Une citation de Valérie Assouline, avocate de la mère et de la grand-mère de la fillette de Granby.

Toujours aucun changement, selon l'avocate

L'avocate déplore par ailleurs que trois ans plus tard, rien ne semble avoir changé au sein du système. Elle rappelle le drame de Wendake ou encore l'explosion criminelle qui a emporté un père et ses deux enfants.

Ce que j'ai l'impression, c'est que la DPJDirection de la protection de la jeunesse agit quand cela implique plusieurs enfants, où [la problématique] est systémique plutôt qu'individuelle . Elle affirme que la DPJDirection de la protection de la jeunesse s'est désistée dans quatre de ses dossiers, ainsi que dans huit dossiers de ses collègues.

On ne sait plus vers qui se tourner lorsqu'on a un dossier où il y a des dossiers rouges et on n'entend pas les alertes , déplore-t-elle.

L'avocate représentant la mère et la grand-mère de la fillette, Valérie Assouline Photo : Facebook

En décembre 2021, la belle-mère de la fillette avait été reconnue coupable de séquestration et du meurtre non prémédité de l'enfant de sept ans. Condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans, elle a porté sa cause en appel.

Quant au père, il a plaidé coupable à une accusation de séquestration et écopé de quatre ans de prison.

