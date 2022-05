Un jeune de Moncton se taille une place dans la ligue américaine de ultimate frisbee

Martin Gallant s'est démarqué lors du camp d'entraînement de l'équipe d'Ottawa. Il fera partie du groupe de 31 joueurs qui débuteront la saison des Outlaws.

Il s’est fait connaître dans la région ottavienne dès l’été 2019 alors qu’il s’est aligné avec une formation junior de la capitale nationale.

Je connaissais déjà plusieurs joueurs des Outlaws. Sachant que l’équipe allait tenir son camp d'entraînement, je me suis déplacé là-bas à deux occasions avec mon père. J’ai alors reçu un courriel me confirmant ma place dans l’équipe , dit Martin Gallant.

Il souligne qu’il y a d’excellents joueurs dans l’équipe. Le simple fait de les regarder pratiquer est inspirant pour lui.

Je sais qui ils sont. Il faut seulement me pousser pendant les entraînements. J’ai encore plusieurs choses à améliorer. Ça sera toute une expérience , avoue-t-il.

Martin Gallant a fait ses premières compétitions avec l'équipe du Sud-Est aux Jeux de l'Acadie. Photo : AFP

Martin Gallant mentionne que les Jeux de l’Acadie ont été significatifs dans son parcours sportif en ultimate frisbee, alors qu'il pratiquait d’autres sports pendant cette même période. Il a suivi entre autre les pas de son frère qui a joué au ultimate frisbee en vue de participer au Jeux de l’Acadie.

J’ai commencé l’année suivante et j’ai toujours aimé ça. L’action de courir et attraper un disque me convient et représente un sport bien équilibré. Auparavant, mon sport était le hockey, maintenant c’est seulement le ultimate frisbee! , avoue Martin Gallant.

Une sélection pas surprenante

Jason Murty, qui s'est impliqué comme entraîneur au niveau local et provincial, connaît bien Martin Gallant. Il l'a souvent vu jouer, particulièrement au niveau scolaire.

Il voyait beaucoup de temps de jeu et demeurait très performant. Quand il était avec l’équipe du Nouveau-Brunswick sous 18 ans, il était un des plus jeunes, mais aussi un des meilleurs joueurs. Je ne suis aucunement surpris de le voir jouer à ce niveau , ajoute Jason Murty.

Martin Gallant a porté les couleurs des Olympiens de l'Odyssée au secondaire en ultimate frisbee. Photo : Normand Léger

La nouvelle saison des Outlaws d’Ottawa de la American Ultimate Disc LeagueAmerican Ultimate Disc League (AUDL) débutera le 6 mai prochain à Ottawa contre le Glory de Boston.

La ligue compte 25 équipes en Amérique du Nord. En plus de la capitale nationale, les villes de Toronto et Montréal font aussi parties des équipes canadiennes dans le circuit.