Ce qu’il faut savoir de la manifestation des motocyclistes à Ottawa

Le programme de la manifestation des motocyclistes

Vendredi, un rassemblement de Freedom Fighters Canada et une marche sont prévus sur la colline du Parlement, à 18 h.

Dans le même temps, Solidarité Ottawa prévoit une contre-manifestation, à 17 h, au parc Strathcona.

La majeure partie des activités du Rolling Thunder doit se tenir samedi avec une cérémonie au Monument commémoratif de guerre, à 10 h, puis un rallye de motocyclistes qui devrait débuter à 10 h 45. Selon les plus récentes informations du Service de police d’Ottawa (SPO), on y attend de 400 à 500 motocyclistes. En après-midi, un nouveau rassemblement est prévu sur la colline du Parlement.

Enfin, dimanche, une messe aura lieu, à 10 h 30, à la Capital City Bikers Vhurch, dans Vanier. Les participants devraient quitter Ottawa après cet événement, selon la police d’Ottawa.

Le tracé du samedi débute sur le chemin Coventry, puis se dirige, en direction nord, sur la promenade Vanier, emprunte le chemin Montréal avant de converger sur la rue Rideau. À partir de la rue Rideau, les participants prendront la direction sud, sur la rue Waller, puis traverseront le pont Mackenzie King, avant de se diriger au sud, sur la rue Elgin, puis vers l'est, sur l'avenue Laurier Ouest. Le convoi devrait enfin repartir en direction sud, sur la rue Nicholas, afin de converger sur l'autoroute 417, vers midi.

Zone d’exclusion des véhicules motorisés

Une zone a été délimitée et sera fermée aux véhicules motorisés participant à une manifestation, un événement, une protestation ou un rassemblement, indique la Ville d’Ottawa.

La carte de la zone d'exclusion des véhicules motorisés mise en place par le Service de police d'Ottawa dans le cadre de la manifestation des motocyclistes, cette fin de semaine.

La zone s’étend de l'avenue Bronson et du pont du portage, à l'ouest, à la rue Waller à l’est et va de la rue Wellington et la rue Rideau, au nord, jusqu’à l'avenue Laurier et la rue Nicholas, au sud.

Des barricades, de l’équipement lourd ou des agents et des véhicules de police seront placés à divers points d’accès entourant la zone d’exclusion afin de filtrer la circulation légale dans ces rues.

Cette zone d’exclusion sera en vigueur vendredi et samedi.

Circulation

Les routes ne seront pas fermées et la circulation normale sera autorisée pour les véhicules motorisés ne participant pas à la manifestation. Les piétons et les cyclistes pourront également entrer et sortir de la zone.

Stationnement

Il est interdit de stationner ou de s’arrêter sur toutes les routes dans la zone désignée en violet sur la carte de la Ville d’Ottawa.

Le stationnement sur rue est possible dans la zone désignée jaune pour les véhicules ne participant pas à la manifestation, comme les clients des commerces et les résidents.

Tout véhicule motorisé ne respectant pas la signalisation routière se verra donner une contravention et/ou sera remorqué, avertit la Municipalité.

Tout véhicule motorisé ne respectant pas la signalisation routière se verra donner une contravention et/ou sera remorqué, avertit la Municipalité.

Dans le centre-ville, le stationnement à l’intérieur de la zone est disponible dans des stationnements et des garages.

La Ville d’Ottawa indique également qu'un certain nombre de restrictions de stationnement exceptionnelles seront en vigueur en dehors de la zone d’exclusion . Elles seront principalement situées dans les quartiers entourant le centre-ville et là où l’on prévoit des encombrements, notamment dans le quartier de la Côte-de-Sable et à Vanier. Les automobilistes sont invités à surveiller la signalisation et à déplacer leur véhicule en conséquence.

Transport en commun

L’usage du transport en commun est recommandé pour se rendre au centre-ville et en sortir, du 29 avril au 1er mai, avertit la Ville. OC Transpo prévoit fonctionner selon ses horaires habituels.

L'usage du transport en commun est recommandé pour se rendre au centre-ville d'Ottawa cette fin de semaine.