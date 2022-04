Saguenay vibre au son de Mika

Il n’a fallu qu’une chanson pour que la foule ne se laisse emporter par les pas de danse contagieux de l’artiste qui a encore prouvé à quel point il est une véritable bête de scène.

Dès le début de sa prestation, il a laissé tomber qu’il sentait déjà que le spectacle ne serait pas comme les autres.

D'entrée de jeu, Mika s'est dit charmé par l'endroit et les décors de la Fabuleuse histoire d'un royaume qu'il a eu l'occasion de voir. Je suis extrêmement déçu, parce que j'aurais voulu utiliser la montagne et la cascade. Combien d'années j'ai voulu scénographier un décor comme celui que vous cachez derrière!

Plus de 2000 personnes ont assisté au spectacle de Mika à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Le spectacle, qui avait été annoncé pour le 11 avril, a été reporté au 28 en raison de problèmes de santé. Il a remercié les gens de Saguenay pour leur fidélité.

« Après le report des spectacles, nous avons perdu des spectateurs. Certains sont revenus, mais à Saguenay, vous êtes restés et nous vous en remercions. » — Une citation de Mika

Il n’a pas laissé les amateurs de musique en reste en interprétant ses plus grands succès tels que Boum Boum Boum, Relax take it easy, Love Today et Lollipop.

Mika avait une énergie contagieuse sur la scène du Palais municipal de La Baie. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Un jeune garçon se souviendra longtemps du passage de Mika au Saguenay lors d’un moment magique qu’il a pu vivre aux côtés du chanteur assis sur la scène. Mika l’a fait rêver en lui racontant une histoire qui l’a transporté dans un ciel étoilé avec les lumières des téléphones intelligents dans la foule pour accompagner la prestation de Underwater.

Mika retourne dès maintenant vers l’Europe. Sa prochaine prestation est prévue lors du célèbre concours Eurovision.