Appels à l’action à Val-d’Or pour sauver la harde de caribous

Une soixantaine de personnes ont pris part à l’événement, qui survient 24 heures après un arrêt de la Commission à La Sarre.

Pour la quasi-totalité des intervenants, il est clair que la survie de la harde de caribous de Val-d’Or est grandement menacée, elle qui compte désormais sept individus, placés en enclos. Mais un message fort a été lancé à la Commission: il n’est pas trop tard pour agir.

Il est trop tard si on ne fait rien, ça c’est sûr, soutient Henri Jacob, président de l’Action boréale. Si tu abandonnes une espèce parce qu’il en reste très peu, demain on va se retrouver avec une autre espèce sur la ligne et en danger. Ça donne un mauvais signal. La raison de son déclin, c’est principalement l’industrie forestière. On lui dit: va maganer le territoire et après on dira qu’il est trop tard

L’organisme et d’autres intervenants ont rappelé qu’un plan de rétablissement présenté en 2018 permettrait de remonter la population à 50 bêtes et assurer son autosuffisance. Ce plan implique notamment la mise en place et le rétablissement d’une aire de protection de 2100 km carrés et la participation du Refuge Pageau pour favoriser des naissances de nouvelles bêtes.

Henri Jacob déplore que ce plan n’ait jamais été appliqué. Il croit que le prémisse même de la Commission mise en place par le ministre Pierre Dufour est biaisée et qu’elle vise à gagner du temps.

Si c’était une commission pour le caribou, la question aurait dû être comment on peut faire pour le sauver, lance-t-il. Là on se demande que peut-on faire pour ne pas perdre un mètre cube de bois. Mais la commission reconnaît que ce ne sont pas les bonnes questions à poser. Toutes les données sont là. Il y a eu consultations dans les années 80, 90, 2000 et là en 2022. À un moment donné, va falloir des actions.

Henri Jacob de l'Action boréale s'adresse à la Commission sur les caribous forestiers et montagnards. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Les communautés anichinabées se sont aussi fait entendre devant la Commission. Dans un témoignage émotif, Ronald Brazeau, directeur par intérim du département de ressources naturelles du Lac-Simon, a qualifié la situation d’alarmante.

La préoccupation, on l’entend dans l’ensemble des communautés et dans le discours de nos aînés, précise-t-il. On a essayé de se faire entendre à maintes reprises, mais on n’est jamais représentés et écoutés. Ça fait 30 ans qu’on en parle et pourtant on avait tous les outils. Nous avons participé à toutes les tables de concertation, mais notre voix ne semble pas écoutée. Il est temps de voir la forêt pour autre chose que des volumes de bois à couper.

Dans un témoignage émotif, Ronald Brazeau, directeur par intérim du département de ressources naturelles du Lac-Simon, a qualifié la situation d’alarmante. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le Lac-Simon a rappelé qu’il a déposé au gouvernement son propre plan de restauration, préparé en 2020 par le chercheur Martin-Hugues St-Laurent. Ce plan identifie des habitats qui seraient plus propices à la population de caribous que ceux présentés par la Commission, tout en intégrant le savoir traditionnel des Autochtones.

Le scénario du gouvernement est irréaliste, précise Ronald Brazeau. Nous avons identifié des secteurs de forêts matures et tout est dans notre étude. On ne demande pas de protéger le territoire au complet. Il n’est jamais trop tard pour agir. Prenons des décisions et faisons-le.

La présidente de la Commission, Nancy Gélinas, a accueilli les témoignages des Premières Nations avec intérêt, elle qui craignait un vent de boycott.

Ils sont des acteurs inévitables dans la suite des choses. Les Premières Nations doivent être présentes et directement impliquées dans les actions qui seront posées et je suis contente qu’elles aient témoigné. On va intégrer leurs paroles dans notre rapport comme un témoignage d’espoir.

La Commission sur les caribous forestiers et montagnards de passage à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Nancy Gélinas retient par ailleurs la volonté du milieu de Val-d’Or de se mobiliser pour sauver l’habitat des caribous.