La C.-B. devrait cesser d’utiliser la GRC et créer sa propre police, dit un comité d’élus

Cette réforme permettrait de répondre aux incohérences du système policier et d'améliorer la reddition de compte entre les différentes forces de police provinciale, selon le comité spécial, formé d’élus de tous les partis de la Colombie-Britannique, qui ont soutenu à l’unanimité cette recommandation.

La transition vers un système provincial fait partie de 11 recommandations émises pour moderniser les services de police dans la province et mieux représenter sa population. Le comité suggère également plus d’investissements en santé mentale et une meilleure participation des communautés autochtones.

Des manifestants Wet'suwet'en ont accusé la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d'avoir utilisé une force excessive lors d'arrestations sur le chantier de construction du pipeline Coastal GasLink. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

La GRC a failli à son mandat

Ce regroupement spécial a été mis en place pour répondre aux préoccupations grandissantes sur le racisme systématique, le manque d’imputabilité des autorités policières et leur façon de répondre aux problématiques de dépendance et de santé mentale.

Pour arriver à ces recommandations, plus de 1800 personnes et organismes ont été consultés. Ils ont partagé leurs expériences avec la police, notamment sur le manque de confiance de la population envers le corps policier.

Je crois qu’en Colombie-Britannique, une transformation significative de la police est nécessaire depuis longtemps. Je crois que la GRCGendarmerie royale du Canada a failli à son mandat d’assurer la sécurité et le bien-être des résidents de part et d’autre de la province , soutient le grand chef Stewart Philip, président de l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique.

Stewart Phillip, grand chef de la Nation Okanagan et président de l’Union des chefs autochtones de la Colombie-Britannique, en novembre 2017. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Je pense qu’il est tant que la GRCGendarmerie royale du Canada reparte à Ottawa. Qu’un collectif de leaders se rassemble et mette en place un service de police qui desservira les intérêts divers, qui sont clairement évidents [dans la population], et respectera la diversité culturelle dans la province , ajoute-t-il.

On a besoin d’imputabilité, et il n’y en a aucune avec la GRCGendarmerie royale du Canada , soutient également l’avocat de Vancouver Wally Oppal, ancien juge de la Cour Suprême de la province et ancien procureur général. Celui-ci souligne toutefois que les agents de la GRCGendarmerie royale du Canada ont fait un excellent travail à l’échelle individuelle dans la province.

Un autre problème majeur soulevé, d’après le député de la circonscription de Peace River North, Dan Davies, est le rôle de premiers répondants par défaut donné aux agents de la GRCGendarmerie royale du Canada pour faire face à des problématiques complexes de santé mentale et de dépendance.

Le détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Burnaby, en Colombie-Britannique, le 8 décembre 2021. Photo : CBC / Ben Nelms

La GRC étudie le dossier

Sous contrat fédéral, la GRCGendarmerie royale du Canada est chargée des forces de l’ordre dans environ 150 municipalités du Canada, situées dans les trois territoires et dans toutes les provinces, à l'exception de l'Ontario et du Québec.

Depuis les années 1950, elle dessert la majeure partie des zones rurales de la Colombie-Britannique, soit toutes celles qui n'ont pas de force policière locale. Il existe 13 forces de police indépendantes dans la province.

Le commandant divisionnaire de la GRCGendarmerie royale du Canada en Colombie-Britannique, Dwayne McDonald, indique qu’il prendra le temps d’évaluer le rapport du comité et ne fera aucune spéculation tant que les prochaines étapes ne sont pas décidées.

La GRCGendarmerie royale du Canada a un rôle complexe en Colombie-Britannique, comme on livre des services au niveau municipal, provincial et fédéral. [...] Je suis très fier de l’équipe de la GRCGendarmerie royale du Canada qui travaille très dur tous les jours pour garder les communautés de la province en sécurité et reste engagée à continuer [ce travail] , a-t-il ajouté dans une déclaration.

Le contrat entre la Gendarmerie royale du Canada et la Colombie-Britannique expire en 2032.

Une réforme qui pourrait prendre des années

La province a déjà commencé à contacter ses partenaires pour discuter des recommandations du comité, affirme de son côté le ministre de la Sécurité publique de la province, Mike Farnworth.

Elles font écho aux croyances du gouvernement que chacun mérite d’être traité de la même façon par la police, soutient-il. Ce n’est pas toujours le cas pour de nombreux Autochtones, noirs et personnes de couleurs.

Le rapport soutient toutefois qu’une réforme de ce type pourrait prendre des années.

Avec des informations de la Presse canadienne