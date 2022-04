Les étudiants albertains redoutent un nouvel été morose en matière d’emplois saisonniers

À l’approche des vacances estivales, de nombreux étudiants albertains expriment leur crainte de ne pas pouvoir trouver d'emploi saisonnier malgré la relance du marché de l’emploi et la pénurie de main-d'œuvre évoquée dans certains secteurs d’activité de la province.

Il semble [...] que nous nous dirigeons vers un autre été qui va être difficile sur le plan de l'emploi , déclare Nicole Schmidt, présidente de l'Union des étudiants de l'Université de Calgary.

Même son de cloche chez la directrice par intérim du centre de carrières de l'Université de l'Alberta, Blessie Mathew.

Selon elle, trouver un emploi peut encore s’avérer difficile cet été, et ce, malgré le fait que le centre qu’elle dirige reçoit, en ce moment, des offres d’emploi dont le nombre est comparable à celui de la période prépandémique.

La situation peut sembler paradoxale dans la mesure où l’Alberta a atteint son plus faible taux de chômage en deux ans, selon Statistique Canada, et au moment où l’on évoque une pénurie de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs d’activité.

Programme d'emplois réclamé pour les étudiants

Nicole Schmidt considère l’inexistence d'un programme d'emplois pour étudiants comme l’un des facteurs à l’origine de cette situation, en plus des effets persistants de la pandémie.

Le syndicat qu’elle dirige a appelé à mettre en place un nouveau programme pour aider les étudiants à trouver du travail, mais son appel est malheureusement tombé dans l'oreille d'un sourd , explique-t-elle.

L’Alberta disposait d’un Programme d'emploi temporaire d'été (STEP) par lequel les municipalités, les petites entreprises et les organismes sans but lucratif recevaient des subventions pour embaucher des étudiants durant l'été, entre mai et août.

Depuis 2019, ce dispositif a été supprimé par le gouvernement provincial, qui avait alors justifié sa décision en disant que les fonds mobilisés pour le STEPProgramme d'emploi temporaire d'été n’étaient pas gérés de façon efficace.

La province a récemment annoncé le programme l’Alberta au travail (Alberta at Work, en anglais), qui prévoit investir 600 millions de dollars au cours des trois prochaines années dans le recyclage de la main-d'œuvre.

De l'avis de Nicole Schmidt, ce projet n’est pas susceptible d’avoir le même impact durable qu’un programme spécifiquement destiné à l’employabilité des étudiants. D’autant plus que les emplois saisonniers subventionnés par les pouvoirs publics se transforment très souvent en emplois permanents après la diplomation.

Donc, tant pour les étudiants que pour les employeurs, c'est une voie très bénéfique vers un emploi à long terme et [un] avantage pour l'économie , tranche-t-elle.

La suppression du Programme d'emploi temporaire d'été (STEP) par le gouvernement albertain en 2019 est citée comme l'une des causes des difficultés des étudiants à trouver un emploi saisonnier. (Archives) Photo : David Bell/Radio-Canada (à gauche) / Université de l'Alberta (à droite)

Inadéquation avec les attentes des étudiants

L’autre raison évoquée par Blessie Mathew est que certains postes disponibles ne paient pas suffisamment les étudiants pour couvrir leurs frais de subsistance et autres, ou qu’ils ne correspondent pas tout simplement à leurs aspirations professionnelles.

« La situation idéale est qu'un étudiant puisse gagner sa vie, économiser pour l'école [et] régler une partie de ses dettes tout en acquérant de l'expérience dans son domaine d'études. » — Une citation de Blessie Mathew, directrice par intérim du centre de carrières de l'Université de l'Alberta

Elle ajoute dans le même sens que sur le tableau d’affichage des emplois étudiants à l'Université de l'Alberta, aucune distinction n’est faite entre les offres qui exigent un diplôme d'études secondaires et celles requérant une qualification dans un domaine plus spécialisé.

