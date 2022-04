Letterboxd, un réseau social incontournable pour les cinéphiles

Parallèlement à la prolifération sans cesse croissante des services de vidéo en continu, qui offrent du contenu plus riche et varié que jamais, Letterboxd a vu sa popularité exploser au cours des deux dernières années, passant de 1,7 millions de membres en 2020, à 5 millions en 2021.

Le Canada se classe au quatrième rang mondial en ce qui concerne l’activité des utilisateurs et utilisatrices de Letterboxd, derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil. Le nombre de membres au pays a augmenté de 60 % cette année, en comparaison à 2021, selon des chiffres fournis par l’entreprise.

Letterboxd trouve un écho particulier auprès des générations Z et Y, qui dominent la plateforme , précise le Fonds des médias du Canada (FMC) dans un document détaillant les tendances consommation.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

En misant sur une stratégie basée sur une formule d'influenceurs, que l'on peut suivre en s'abonnant à leur compte, la plateforme a construit son propre écosystème de critiques amateurs guidés par l’authenticité , poursuit le FMC.

Lancé en 2011, Letterboxd est né du désir de deux entrepreneurs web d’Auckland, la métropole de la Nouvelle-Zélande, de créer un Goodreads pour le cinéma . Matthew Buchanan et Karl von Randow ont voulu reproduire l’environnement convivial, ouvert à tous et à toutes, qui caractérise le fameux site de notation et de critiques de livres.

Nous voulions façonner une expérience qui réunit un peu de Twitter, un peu de Tumblr et un soupçon d’IMDb [pour] créer un espace où les gens se sentiraient à l’aise de partager leur expérience des films , indique Matthew Buchanan dans le communiqué du FMC.

Liberté dans le fond et dans la forme

Il y a une petite communauté québécoise assez serrée sur LB , affirme Maude Trottier, co-éditrice de la revue de cinéma en ligne Hors champ, et l’une des nombreuses critiques professionnelles dans la province à utiliser fréquemment la plateforme.

Il y a une intimité propre à LB, je ne sais pas trop comment ils ont fait pour réussir ça, mais ça fonctionne vraiment. Les gens se sentent autorisés à donner leur appréciation de façon très libre , ajoute-t-elle.

La notion de liberté est une constante qui revient régulièrement dans les évaluations du site, tant à l’interne que parmi ses membres ou les spécialistes des médias.

Dans un long papier publié l’an dernier sur la croissance fulgurante de l’entreprise, le New York Times a soutenu que cette liberté donne aux écrits publiés sur Letterboxd une qualité rappelant le Far West .

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Ce qui se retrouve au haut de la page du site varie radicalement : il y a des mèmes obscurs, des essais personnels et des laïus tentaculaires remplis de jargon pseudo-académique , analyse le journal.

L’article note qu’une des publications les plus consultées  (Nouvelle fenêtre) de l’histoire de Letterboxd est une critique aussi sibylline que laconique du film Joker : C’est arrivé à mon pote Eric .

Cette variété de voix, décomplexées des hiérarchies de l’expertise, est ce qui donne au site son charme particulier, croit Maude Trottier. Il y a quelque chose de vraiment unique sur LB; ce mélange d'intimité et de connaissance, de débats et de phrases d'appréciation souvent pleines d'esprit , dit-elle.

Ouvrir de nouveaux horizons

Présent dans quelque 200 pays, Letterboxd peut être considéré comme un outil de démocratisation des plus précieux. Si une mégaproduction comme Dune y a été le film le plus commenté en 2021, le forum permet de mettre de l’avant des œuvres qui d’ordinaire passent sous le radar des cinéphiles occidentaux, exposés principalement au cinéma hollywoodien et européen.

Ce qui est particulièrement encourageant, c'est la capacité de la communauté à découvrir et à édifier des joyaux provenant de l’industrie indépendante , a déclaré Matthew Buchanan.

Le cofondateur de Letterboxd fait ici allusion au drame Yuni, coproduction indonésienne à petit budget, qui s’est mérité la troisième place dans la catégorie des films les mieux notés de l’année dernière sur son site.

Début du widget YouTube. Passer le widget? Fin du widget YouTube. Retour au début du widget?

Le reste de ce podium des plus éclectiques est composé d’un énième succès de Marvel, Spider-Man : sans retour, et d’un excentrique long métrage d’animation japonais, Evangelion : 3.0+1.0 Thrice Upon a Time.

Le réseautage intensif qui s’opère sur Letterboxd permet même aux plus chevronnés des cinéphiles, comme Sylvain Lavallée, critique publié dans diverses revues québécoises et ancien chargé de cours sur le jeu d’acteur à l’Université de Montréal, de faire des découvertes substantielles.

Les films de l’actualité vont inévitablement ressortir, mais ça permet aussi de côtoyer des cinéphilies différentes de la nôtre , dit-il.

Par exemple, en suivant un fan de l’horreur qui fera ressortir des pépites cachées introuvables, un autre qui passe à travers l’histoire du cinéma année après année (sans blague), ou qui regarde tous les films d’une nation en particulier, etc.

Même son de cloche chez son collègue critique Mathieu Li-Goyette, rédacteur en chef de Panorama-cinéma, qui apprécie la possibilité de cultiver des contacts privilégiés avec des pointures du milieu, tant d’ici que d’ailleurs.

Il cite en exemple le réalisateur québécois Pascal Plante (Nadia, Butterfly) et son compatriote scénariste Éric K. Boulianne (Prank), d’avides letterboxdiens, ainsi que le cinéaste prisé du cinéma indépendant américain Sean Baker (Tangerine, The Florida Project) ou le coscénariste de Pulp Fiction, Roger Avary.

Un réseau social où Sean Baker me recommande de revoir Female Prisoner #701: Scorpion, de Shun'ya Itô, c'est le genre de réseau social où j'aime perdre mon temps , assure-t-il.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Cinéphilie 2.0, nouvelle ère

La popularité grandissante de Letterboxd a eu comme effet de concurrencer le repaire de cinéphiles le plus fréquenté au monde, IMDb – ou Internet Movie Database – base de données de cinéma, de télévision et de jeux vidéo lancée en 1990, qui est l’un des sites les plus visités sur l’Internet.

En 2017, IMDb a retiré son babillard virtuel, qui offrait la possibilité à des millions de personnes d’échanger de manière anonyme. Avec le temps, les trolls y avaient établi leur règne, et les discussions d’ordre artistique avaient commencé à prendre le bord. L’entreprise a finalement jugé que le service n’était plus en mesure d’offrir une expérience positive et utile .

Le vide engendré par la disparition du babillard d’IMDb a inévitablement renforcé la pertinence de Letterboxd.

La communauté y est beaucoup plus accueillante, curieuse, prompte à la discussion, que sur les défunts forums d’IMDb, qui étaient souvent très vicieux, comme certains blogues , estime Sylvain Lavallée.

« Letterboxd déplace les conversations que l’on avait à la sortie d’une salle pour leur offrir un salon virtuel. » — Une citation de Sylvain Lavallée

Rendre public son journal intime

Au-delà des échanges stimulants entre cinéphiles, Letterboxd offre à ses membres la possibilité de structurer sous un jour nouveau leur amour du 7e art.

À la base, ça permet surtout de tenir un journal personnel de visionnements, l’interface offrant une assez grande liberté : noter les films ou non, en faire une critique écrite ou non, la possibilité de dresser des listes , explique Sylvain Lavallée.

Pour Mathieu Li-Goyette, la plateforme s’est avérée un lieu idéal pour archiver ses impressions sur un support virtuel plutôt qu’analogique.

Comme pas mal d'autres collègues, avant que LB existe, je tenais un petit carnet, j'écrivais tous les films que je voyais et où je les voyais. C'était très important, non seulement pour me rappeler de tout ce que je voyais en une année, mais aussi parce qu'au fil du temps ça fait de beaux souvenirs.

Cette habitude a été complètement remplacée par LB, où nos journaux de visionnement sont publics. [...] Et puis créer des listes, réorganiser et partager nos petits musées imaginaires du cinéma , raconte-t-il.

Enfin, Letterboxd permet à l’occasion de lancer des carrières inattendues, comme c’est le cas de Sydney Wegner, une mère monoparentale habitant un bled perdu du Texas, qui n’a jamais eu l’intention d’écrire de manière professionnelle , rapporte le New York Times.

Mais ses textes, qui emploient une forme très libre et personnelle – sa critique des Minions (Nouvelle fenêtre) se lit comme une ode poétique à sa fille , dixit le New York Times – lui ont valu d’être invitée à participer à des balados populaires sur le cinéma, à présenter des projections de films en salle et à rédiger des critiques rémunérées.

« À moins qu'elle n'ait un aspect personnel, je trouve la critique très ennuyeuse. » — Une citation de Sydney Wegner

Il s’agit là en quelque sorte d’une concrétisation du fameux adage d’un cinéaste emblématique de la Nouvelle Vague française. Comme le disait François Truffaut, nous avons tous deux métiers, le nôtre et celui de critique de cinéma : Letterboxd est l’incarnation même de cette idée , conclut Sylvain Lavallée.