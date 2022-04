Jour de deuil pour les victimes d’accidents de travail ou de maladies professionnelles

Le monument inauguré jeudi représente l’aboutissement de cinq ans de travail de la Vigile pour la santé et la sécurité au travail, qui regroupe des syndicats et des organismes communautaires.

Chaque ruban représente une personne morte des suites d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail en Estrie. Photo : Radio-Canada

Il comprend 344 rubans gravés dans le granite, qui représentent autant d'Estriens qui ont eu un accident de travail ou qui sont morts d’une maladie professionnelle depuis 2016.

Au Québec en 2021, 207 personnes sont mortes dans un accident de travail ou d'une maladie liée au travail.

Parmi elles, 18 Estriens sont morts d’une maladie professionnelle et deux autres ont été victimes d’un accident de travail. Ces chiffres sont en augmentation comparativement à 2020, quand huit décès liés au travail avaient été recensés dans la région, selon la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).

L’Estrien d’origine Vincent Dumas fait partie des personnes honorées jeudi. L'homme de 26 ans est mort sur un chantier à Saint-Polycarpe il y a un an jour pour jour. Ses parents et ses proches étaient présents à la cérémonie. Ils ont lancé un message : ils souhaitent voir plus que des recommandations pour prévenir de futurs drames.

On a tous des autos intelligentes aujourd’hui. Lorsqu’on recule, ça sonne, si on touche la ligne, ça vibre. Comment expliquer que des mastodontes qui pèsent à peu près 20 tonnes n’aient pas de caméra 360, aucun sensor, des choses comme ça. [...] Il s’est fait écraser par les chenilles d’une pelle , martèle Charles Dumas, le père de Vincent Dumas

Les proches de Vincent Dumas étaient présents à la cérémonie. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Les organismes communautaires et les syndicats estiment eux aussi que le gouvernement doit en faire davantage pour améliorer la sécurité des travailleurs. La nouvelle loi du ministre Jean Boulet modernisant le régime de santé et de sécurité au travail constitue un recul à leurs yeux, selon le coordonnateur du Comité des travailleurs et travailleuses accidenté(e)s de l'Estrie Patrick Morin.

Il nous faut désespérément une meilleure collaboration entre employeurs, CNESSTCommission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail , gouvernement, organismes communautaires et groupes syndicaux pour pouvoir mettre de l’avant non pas seulement des recommandations après des décès ou des accidents fatals, mais bien plus des obligations pour qu’on change les choses et qu’on arrête d’ajouter des rubans au monument , implore-t-il.

La cérémonie de jeudi était par-dessus tout destinée au recueillement. Une minute de silence a été observée pour rendre hommage à tous ceux et celles qui ne sont jamais rentrés à la maison après le travail.

Avec les informations de Guylaine Charette