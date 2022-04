Michaël Ottereyes devrait être le candidat de Québec solidaire dans Roberval

Le jeune Innu, membre de la communauté de Mashteuiatsh, a été la seule personne à déposer sa candidature en vue de l’assemblée d’investiture du parti.

La députée de Québec solidaire dans Mercier, Ruba Ghazal, a profité de son passage dans la région jeudi pour annoncer la candidature de Michaël Ottereyes.

Il va être candidat pour Roberval et lui il est président du Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean, il a même été co-auteur du livre Ce qui nous lie, où on a été tous les députés de Québec solidaire qui avons écrit dans ce livre-là, en plus de sa collaboration à lui aussi , a-t-elle souligné, en entrevue à Place publique.

Elle ne pouvait préciser la date de l’assemblée d’investiture du candidat. La députée prenait part jeudi soir aux deux assemblées d’investiture d’Adrien Guibert-Barthez et d’Andrée-Anne Brillant, dont les candidatures ont été confirmées dans Chicoutimi et Dubuc.

J’étais un orphelin politique avant le fameux printemps érable de 2012. Lorsque ce mouvement a décollé, le seul parti qui se distinguait des autres, selon moi, était Québec solidaire , a indiqué le candidat, dans sa lettre de candidature à l’investiture.

Il a eu le désir de s’impliquer plus activement au sein de la formation politique après l’arrivée au pouvoir de la Coalition avenir Québec (CAQ).

Michaël Ottereyes est également responsable de la Commission nationale autochtone de Québec solidaire. Il avait d’ailleurs pris la parole, en juin 2020, dans un reportage de Radio-Canada, pour dénoncer la discrimination raciale envers les Autochtones, dans la foulée de la mort de George Floyd aux États-Unis.