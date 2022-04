Deux chantiers du MTQ sur pause depuis une semaine en raison de la grève des ingénieurs

Elle a été déclenchée vendredi dernier en réaction directe à une offre déposée par le Conseil du Trésor. Ces ingénieurs demandent un rattrapage salarial de 14,7 %, alors qu’un rapport l’avait établi à 32 % par rapport à d’autres fonctions publiques et aux municipalités, précisait un communiqué de presse publié la semaine dernière.

Quand on arrive au niveau salarial, c'est là ça achoppe. Nous autres, si on se compare par rapport au municipal, au fédéral, les villes, Hydro-Québec, toutes les autres sociétés d'État, on est à 30 %. On est les ingénieurs les moins bien payés au Québec , a plaidé Jean-Pierre Boivin, ingénieur au MTQministère des Transports du Québec et représentant régional pour l' APIGQAPIGQ .

Selon lui, de meilleures conditions amélioreraient la rétention des employés et empêcherait la perte d'expertise du ministère. Une manifestation a d'ailleurs eu lieu près du pont Dubuc jeudi matin.

La porte-parole régionale du MTQministère des Transports du Québec , Andrée-Anne Duchesne, a confirmé en fin de journée jeudi quels chantiers ont été mis sur pause vendredi dernier.

Il y a des chantiers qui sont interrompus, on parle du pont J-F-Grenon à Alma sur la route 169. Il y a également le pont au-dessus de la voie ferrée à Chambord sur la route 155 , a-t-elle énuméré.

Par contre, d’autres chantiers demeurent actifs.

Il y a des chantiers qui sont encore en cours, dont sur la route 169, le pont au-dessus de la rivière aux Chicots dans le coin de Saint-Coeur-de-Marie, puis il y a aussi le pont au-dessus de la rivière du Moulin sur la route 170 , a-t-elle poursuivi.

Selon les informations qu’elle avait en main, le début des travaux sur le pont Dubuc n’a pas encore été établi.

Le pont Dubuc pour l’instant, on n’a pas encore la confirmation de date de début des travaux , a-t-elle affirmé.

Toutefois, selon ce qu'il a été possible d'apprendre, la mobilisation sur le chantier était prévue pour vendredi.

Le 9 mars dernier, le MTQministère des Transports du Québec a annoncé des travaux dans la région pour un montant de 258 M$ qui doivent s’étaler jusqu’à 2024.

Il y en a aussi qui étaient en attente de démarrer parce qu’il restait différentes choses à finaliser avant de pouvoir démarrer le chantier, dont les dates étaient plus loin dans la saison, donc pour l’instant il n’y a pas encore d’impact , a-t-elle dit aussi.

Des travaux de longue haleine