«On a des papillons» : la Place des Arts du Grand Sudbury ouvre ses portes

En plein cœur du centre-ville, le nouvel édifice aux longues baies vitrées et aux façades ornées d’acier Corten se fait nettement remarquer.

Les sept organismes qui l’occuperont y ont déjà emménagé et les visiteurs pourront bientôt découvrir d’eux-mêmes l’intérieur du bâtiment de trois étages qu’ils voient prendre forme progressivement depuis août 2019.

Ben, on a des papillons. Il y en a beaucoup d’ailleurs, plus que d’habitude , indique le président sortant de la Place des Arts, Stéphane Gauthier, à la vue de l’édifice de 3700 mètres carrés, car il aura fallu beaucoup de travail pour en arriver à ce résultat.

Stéphane Gauthier est le président sortant de la Place des Arts du Grand Sudbury et le directeur général du Carrefour francophone de Sudbury.

À Sudbury, la volonté de créer un lieu rassembleur pour les organisations francophones des secteurs culturel et artistique date de plusieurs décennies et il y a eu quelques tentatives dans le passé, mais qui n’ont pas duré longtemps.

La Place des Arts du Grand Sudbury, dans sa forme actuelle, a émergé des États généraux de la francophonie de Sudbury en 2008, la pichenotte originelle qui a entraîné tout le reste parce qu'elle légitimait le projet , se rappelle Stéphane Gauthier.

Huit ans plus tard, en 2016, le Regroupement des organismes culturels de Sudbury a convaincu la Ville du Grand Sudbury d’appuyer financièrement le projet et, par la suite, a obtenu le soutien des gouvernements provincial et fédéral.

Une campagne de sociofinancement a aussi été mise sur pied afin d’atteindre la somme totale d'environ 32 millions de dollars qu’à coûtée la construction.

Cette dernière, qui devait initialement prendre fin en 2020, a connu des retards notamment liés à la pandémie.

« Se rendre compte qu’on a réussi à [faire] ce parcours-là… souvenez-vous quand vous étiez enfant, puis que vous faisiez un tracé de dominos, combien de fois fallait-il se reprendre? On s’est repris à plusieurs reprises, mais on n’a jamais arrêté. »

La Place des Arts du Grand Sudbury est remplie de possibilités, celles qu’on connaît, et celles qu’elle ne connaît pas encore , souligne M. Gauthier.

Mais même avant d’accueillir le public, l’édifice est déjà un marqueur dans l’espace , remarque-t-il.

Récemment, en croisant un couple qui prenait un autoportrait devant la Place des Arts, il en est venu à la conclusion que le bâtiment était réellement digne d’une carte postale .

L’acier Corten donne à l’édifice l’apparence d’une structure rouillée, un choix délibéré pour donner l’image et l’impression qu’on n’est pas né d’hier, que l’édifice est là à sa place naturellement , rappelle M. Gauthier.

« Alors, imaginez à l’intérieur, toute la production artistique qu’on peut anticiper et toutes les nouveautés! »

La semaine prochaine, la Place des Arts accueillera son tout premier événement de grande envergure : le 10e Salon du livre du Grand Sudbury (SLGS).

C’est quand même un grand pas, un grand chapitre. On a accès aux installations, à la fine pointe de la technologie , note sa directrice générale, Geneviève LeBlanc.

Elle ajoute qu’ avoir son toit facilitera l’organisation d’activités tout au long de l’année pour le SLGSSalon du livre du Grand Sudbury qui, jusqu’ici, n’avait d’autre choix que de louer des espaces.

La Place des Arts aura aussi une librairie, qui sera la seule de langue française à Sudbury.

Pour le Théâtre du Nouvel-Ontario (TNO), la Place des Arts offre un monde de nouvelles possibilités , souligne la directrice artistique de l’organisme, Marie-Pierre Proulx, comme celle peut-être, d’accueillir ou d’imaginer du théâtre de plus grande envergure que notre salle ne pouvait pas accueillir avant .

En plus d’une boîte noire comme celle dans laquelle le TNOThéâtre du Nouvel-Ontario présentait ses pièces au Collège Boréal, la Place des Arts dispose d’une salle de spectacles de 300 places.

« C’est vraiment l’occasion de venir consolider le rôle qu’on a envie de jouer dans la communauté en étant ancré au centre-ville, dans un lieu que les gens peuvent reconnaître ou peuvent venir nous retrouver, où on peut mener des activités. »

À son avis, la Place des Arts a aussi le potentiel de devenir un carrefour où les artistes peuvent se sentir chez eux, chercher des conseils et son aspect multidisciplinaire qui permettra, par exemple, aux musiciens de facilement côtoyer des acteurs, créera une dynamique qui peut venir contribuer à la vitalité du milieu .

En raison de la récente élimination de programmes d’études comme celui de théâtre à l’Université Laurentienne et ceux de techniques de scène aux collèges Boréal et Cambrian, il y aura peut-être un problème de relève , observe Mme Proulx, qui pense que les organismes qu’abrite la Place des Arts [auront] un rôle à jouer .

« Évidemment, on ne peut pas remplacer des programmes d’études postsecondaires, mais je pense qu’on va tous essayer de voir comment on peut avoir des programmes de mentorat, comment on peut accueillir de jeunes, des jeunes qui s’intéressent aux arts puis nourrir cet amour-là. »