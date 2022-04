Une Légion d’honneur et bientôt un nouvel album pour Ginette Reno

À l’initiative de plusieurs fans de France, Ginette Reno a été nommée chevalière dans l’Ordre de la Légion d’honneur de la République française, la plus haute distinction honorifique décernée par la France. Elle a reçu cet insigne à Montréal, ce jeudi, le jour de ses 76 ans.

Lors de la cérémonie, Ginette Reno, émue et pimpante dans sa robe rouge, a remercié la France et a exprimé sa fierté de recevoir cet honneur déjà décerné à des artistes du Québec, comme Gilles Vigneault et Céline Dion.

C’est gratifiant. J’adore les trophées, les prix, a-t-elle expliqué en entrevue avec Radio-Canada. Quand j’étais petite, j’aimais déjà ça. J’avais l’impression d’avoir de la valeur.

Ce sont des fans qui ont milité en France pour que Ginette Reno reçoive la Légion d’honneur. C’est fascinant de voir que ce sont des admirateurs qui ont travaillé pour que je l’aie , a-t-elle dit, ravie de voir qu’elle est également aimée en France.

Celle que le célèbre animateur français Michel Drucker a surnommée l’Édith Piaf du Québec a enregistré son plus gros succès de l’autre côté de l’Atlantique avec J’ai besoin de parler. Cette chanson de 1983 coécrite par Luc Plamondon pour Dis-moi-le si j'dérange, de Janette Bertrand, n’a pas été aussi populaire au Québec.

Aujourd’hui, Ginette Reno se dit qu’elle aurait pu davantage développer sa carrière en France. Ça avait commencé très fort, a-t-elle précisé. Des fois, je me pose la question si je ne me suis pas sabotée moi-même.

J’ai failli mourir trois fois

En marge de cette cérémonie de la Légion d’honneur, la chanteuse a accordé plusieurs entrevues à des médias, une première depuis qu’elle a frôlé la mort en octobre dernier à la suite d’un malaise cardiaque.

J’ai failli mourir trois fois , a-t-elle confié, ajoutant qu’elle s’était accrochée , car elle avait encore des choses à faire .

Aujourd’hui, Ginette Reno va bien et vit tout comme si c’était la dernière fois.

« J’ai le feu sacré. » — Une citation de Ginette Reno, chanteuse

Toutefois, son rythme de vie s’est ralenti et sa santé est devenue sa priorité. Je fais attention, je sais que je suis fragile.

Des deuils à faire

Chaque jour, elle pratique l’aquagym, le tai-chi et la méditation. J’ai fait des deuils que je n’avais pas faits, parce que j’étais toujours occupée, a-t-elle expliqué. Là, je m’occupe de Ginette.

Elle joue également beaucoup, notamment au Yum. Un jeu de dés auquel elle a initié les Bee Gees au Royaume-Uni.

Ginette Reno le dit clairement : ça me fait chier de vieillir, je n’aime pas ça . Cependant, elle préfère consacrer son énergie à l’acceptation.

Maintenant, je veux juste essayer d’accélérer mon bonheur. J’ai travaillé très fort sur les attentes. J’en ai de moins en moins. Je sais qu’il y a des choses que je ne peux pas changer.

La méditation aide notamment Ginette Reno à apaiser les deuils, car plus elle prend de l’âge et plus elle perd des personnes qu’elle aime, comme son ami Guy Lafleur, dont le décès l’a troublée .

« Ça m’a fait de la peine. [Guy Lafleur] était un beau monument, comme Maurice Richard dans le temps. On a eu du fun, on a ri ensemble. » — Une citation de Ginette Reno, chanteuse

Un album et une autobiographie cet automne

Cet automne, Ginette Reno sortira son autobiographie et un nouvel album pour lequel elle a enregistré 19 chansons originales. Elle voudrait intituler ce disque Entre ciel et terre, en raison de son côté spirituel, avec des chansons comme La voix des hommes, la voix de Dieu, Chercher des anges.

Malgré ses 60 ans de carrière, elle continue de travailler sa voix. Si je veux être libre d’être encore Ginette Reno, je dois me discipliner à chanter comme Ginette Reno et à travailler ma voix, a-t-elle dit. J’ai été généreuse avec ma voix, elle est généreuse avec moi maintenant.

Ensuite, la chanteuse québécoise remontera sur scène, mais avec prudence. Je vais commencer par une petite tournée pour voir mes limites et jusqu’où je peux aller.

Ce texte a été écrit à partir d'entrevues réalisées par Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18, et par le journaliste Louis-Philippe Ouimet. Les propos ont pu être édités pour plus de clarté et de concision.