L’arriéré des chirurgies au Manitoba diminue encore, selon un rapport

La province réduit progressivement les temps d'attente pour les tests de diagnostics et les chirurgies, tandis que la capacité pour les interventions non urgentes et électives continue d’augmenter.

Le nouveau directeur du Groupe de travail sur le rétablissement des services chirurgicaux et diagnostiques dans la province, le Dr David Matear, l’a affirmé lors d’une conférence de presse mercredi après-midi.

Les nouvelles données publiées par la province montrent que la liste d’attente pour les tomodensitogrammes s’est légèrement améliorée depuis la fin du mois de février, passant de 17 063 patients en attente à 16 546.

Entre-temps, les listes d’attente pour les échographies et les imageries par résonance magnétique (IRM) ont connu une légère hausse depuis le 28 février.

Actuellement, 20 854 patients attendent une échographie alors que 15 754 attendent une IRM, ce qui représente respectivement 228 et 472 patients de plus.

Par contre, la province rappelle que l’installation d’une nouvelle unité mobile de tomodensitométrie et d’une nouvelle unité mobile d’IRM, annoncée plus tôt cette année, devrait permettre de réaliser 11 600 tomodensitométries et 7200 IRM supplémentaires par an.

En ce qui concerne les chirurgies de la colonne vertébrale, le Dr Matear annonce que 100 Manitobains étaient en préparation pour se faire opérer à Fargo dans le Dakota du Nord.

Un total de 15 patients du Manitoba ont déjà eu recours à ce service grâce à une entente avec Sanford Health dans l'État américain voisin.

Le Dr Matear indique que la plupart des chirurgiens qui étaient sur le front pour aider à soigner des patients atteints de la COVID-19 sont de retour dans les blocs opératoires.

Il ajoute que la plupart des hôpitaux de Winnipeg fonctionnent maintenant à 97 % de leur capacité de traitement d’avant la pandémie.

Plus on atteindra rapidement notre capacité de traitement de 100 %, moins notre arriéré de chirurgies et de diagnostics traînera , a lancé le Dr Matear en conférence de presse.

Par ailleurs, dans le but de se concentrer sur son nouveau rôle, le Dr Matear a laissé son poste à la tête de l’Office régional de la santé d’Entre-les-lacs et de l’Est.