La Cour suprême du Canada entendra la cause d’une citoyenne Vuntut Gwitchin

La plus haute juridiction du Canada a accepté d’entendre la cause constitutionnelle qui oppose une citoyenne de la Première Nation Vuntut Gwitchin au gouvernement de sa première nation en raison de son règlement électoral.

Cindy Dickson dit avoir accueilli la nouvelle avec choc. Mais je sais à quel point cette problématique est importante. Elle croit que l’affaire devrait renforcer l’autogouvernance des Premières Nations.

Cindy Dickson conteste le règlement de sa Première Nation selon lequel un élu au conseil de bande doit déménager dans le village enclavé d’Old Crow au cours des 14 jours suivants son élection.

Cindy Dickson soutient que l'obligation de résidence contrevient au droit à l'égalité consenti par la Charte canadienne des droits et libertés. Photo : Photo envoyée par Cindy Dickson

La plaignante soutient que cette obligation contrevient à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés sur les citoyens des Premières Nations, alors que la Première Nation est d’avis que l'article 25 protège ses règlements.

Deux articles en cause La cause qui oppose Cindy Dickson à la Première Nation Vuntut Gwitchin repose sur deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés. L’article 15 affirme que la loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous et que tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination . L’article 25 garantit aux peuples autochtones que les dispositions de la Charte ne portent pas atteinte à leurs droits ou libertés, qu’ils soient ancestraux, issus de traités ou autres . Source: Gouvernement du Canada

« En tant que citoyenne [des Vuntut Gwitchin, NDLR], peu importe où je vis au Canada ou au Yukon, d'ailleurs, je serai toujours membre de la Première Nation Vuntut Gwitchin. J'ai grandi là-bas, je connais la culture, je connais les gens. Il est vraiment important que les citoyens, où qu'ils soient, soient traités de manière égale et équitable et qu'ils soient représentés. » — Une citation de Cindy Dickson, membre des Vuntut Gwitchin

Une question très importante

L’avocat spécialisé en droit autochtone Ryan Beaton, qui travaille pour la firme Jurist Power de Vancouver, n'est pas surpris que la Cour suprême s’intéresse à l’affaire, puisqu’elle pose une question fondamentale.

Au cœur de la cause, on trouve la question de savoir si la Charte canadienne des droits et libertés s’applique aux gouvernements et aux lois des Premières Nations elles-mêmes. Donc c’est une question très importante pour le droit canadien, pour l’autogouvernance, [pour] l’autodétermination des Premières Nations.

L'avocat Ryan Beaton n'est pas surpris que l'affaire concernant Cindy Dickson et la primauté des lois autochtones ou de la Charte canadienne des droits et libertés se retrouve devant la Cour suprême du Canada. Photo : Photo envoyée par Ryan Beaton

De son côté, le gouvernement des Vuntut Gwitchin affirme avoir fait une demande d’autorisation d’appel incident dans le cas où la Cour suprême acceptait que la cause lui soit présentée, mais affirme qu’aucune date d’audience n’a été décidée à ce stade.

Les implications potentielles de cette affaire sont d'une grande portée. Elles ne toucheront pas seulement le peuple Vuntut Gwitchin, mais aussi toutes les nations autochtones ayant signé des traités modernes dans ce pays , rappelle le chef Dana Tizya-Tramm.

À cela, Ryan Beaton ajoute que l’affaire aura un impact sur les Premières Nations dont les revendications à l’autodétermination n’ont pas encore été scellées dans des traités.

Ce que la Cour suprême dira va donner un encadrement pour comprendre la place des pouvoirs, des compétences autochtones dans le droit canadien, ce qui sera très important.

Une affaire qui remonte à 2018

Cindy Dickson a voulu se présenter au conseil des Vuntut Gwitchin en 2018, tout en résidant à Whitehorse. Ne pouvant pas déménager pour des raisons personnelles, elle a finalement abandonné la course et déposé une requête devant la Cour suprême du Yukon.

Dans une décision rendue en 2020, le juge Ron Veale avait décrété que l’obligation de résidence ne contrevenait pas au droit à l’égalité de Mme Dickson et que, même si c’était le cas, l’article 25 protégeait la Première Nation.

Cindy Dickson a voulu se présenter à l'élection du conseil de bande d'Old Crow en 2018 alors qu'elle résidait à Whitehorse. Photo : Radio-Canada

Même s’il avait donné raison aux Vuntut Gwitchin, il avait aussi décrété que les 14 jours de délai étaient inconstitutionnels et il avait donné 18 mois à la Première Nation pour changer cette règle.

Cette décision n’ayant convaincu aucune des parties, celles-ci avaient interjeté appel. La Cour avait alors donné raison à la Première Nation.

Insatisfaite, Cindy Dickson a décidé de s’adresser à la Cour suprême du Canada en octobre dernier.

Elle affirme que pour l’instant aucune date d’audience n’a été communiquée, mais elle croit que cela devrait se faire dans les six prochains mois.

