Le Festival Jazz et blues de Saguenay prend son envol

Le Festival Jazz et blues de Saguenay a pris son envol jeudi avec l’artiste Clerel sous le dôme de l’événement installé sur la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi.

Le spectacle a débuté à 18 h, alors que Stacy Kent, Émile Bilodeau et les Royal Pickles offraient plus tard en soirée leur prestation au Théâtre Banque Nationale, au Théâtre Palace Arvida et au Côté-Cour.

L’animateur Richard Turcotte est le porte-parole de l’événement. Il a accepté l’invitation du Festival Jazz et blues de Saguenay, après être tombé en amour avec la région il y a quelques années lorsqu’il a été porte-parole du Festival des vins de Saguenay pour une première fois.

Les gens organisent des choses et y participent aussi. Ils adhèrent à leur propre économie, à leur propre culture, et ça moi, ça m’a complètement charmé , a-t-il souligné, en parlant de sa terre d’accueil peu après le début du spectacle de Clerel, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Richard Turcotte est également un passionné de musique. J’écris et je compose de la musique depuis des années pour des chanteurs, chanteuses, pour la télé, puis j’aime tout style de musique aussi , a-t-il partagé.

L’animateur a souligné avoir une affection particulière pour la musique du bluesman canadien Colin James, qui est la tête d’affiche du festival. Il sera en spectacle samedi soir au Théâtre Banque Nationale, après que sa présence ait dû être reportée pendant deux ans en raison de la pandémie.

Le porte-parole invite également la population à découvrir les artistes proposés par le festival.

« Venez voir des spectacles que vous ne connaissez peut-être pas, c’est là où l’ouverture se fait, c’est là peut-être où vous allez sortir des sentiers battus ou sortir de ce que vous écoutez toujours. » — Une citation de Richard Turcotte, porte-parole du festival

Le Festival Jazz et blues de Saguenay se poursuit jusqu’au 1er mai. L’événement propose une trentaine de spectacles au Théâtre Palace Arvida, au Théâtre Banque Nationale, au Côté-Cour et dans le dôme érigé sur la rue Racine.

Par ailleurs, Québec a indiqué jeudi par communiqué que le Festival jazz et blues de Saguenay bénéficiait d’une aide financière de 60 000 $, en provenance du ministère du Tourisme, et d’un financement de 30 000 $ offert par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

Avec les informations de Julie Larouche