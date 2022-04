Inquiétudes chez les étudiants du programme d’immersion en français à Edmonton

Ce dernier s'est entretenu avec eux par vidéoconférence alors que les élèves se trouvaient dans une classe de l’École JH Picard, un établissement d'immersion en langue française à Edmonton.

La rencontre initiée par l’Association canadienne-française de l'Alberta ( ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta ) s’inscrit dans le cadre des consultations avec le gouvernement fédéral pour l’élaboration du plan d’action pour l’application de la Loi sur les langues officielles en cours d'adoption à Ottawa.

Le député fédéral a voulu prendre le pouls en essayant de comprendre la réalité albertaine. Je veux savoir un peu, si c'est difficile en Alberta c'est quoi vos chances de pratiquer dans la communauté de parler français , a-t-il demandé aux étudiants.

La réponse ne s’est pas fait attendre. Chibu Udedibia, étudiant de 12 années a d’emblée expliqué que le contexte linguistique [en Alberta] en dehors des heures de l’école, ne favorise pas la pratique du français. Personnellement je crois que c’est très difficile, parce qu'on est dans un environnement majoritairement anglophone, on a pas toujours l’occasion de pratiquer le français , explique-t-il.

Un avenir francophone incertain

Le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. Photo : Radio-Canada / Emilio Avalos

Arrivant à sa dernière année d'études scolaires, Rowan Ponton redoute une rupture des programmes d’études francophones au campus Saint-Jean, de l’Université de l’Alberta.

J’ai beaucoup d'obstacles pour accepter l'offre du Campus Saint-Jean, car je ne suis pas sûr de pouvoir suivre tous mes [cours universitaires] là-bas , regrette Rowan Ponton.

Ces dernières années, le campus francophone a connu des problèmes administratifs et financiers qui ont failli mener à sa fermeture.

Élève de 9e année d’immersion en langue française, Isaac Bussière a tenu à participer à la rencontre avec le député fédéral. Il estime que cela peut contribuer à faire entendre la voix de la jeunesse et offre une opportunité pour changer les choses, pour améliorer la situation des jeunes francophones.

Plus d’activités parascolaires en Français

L'École JH Picard offre un programme complet d'immersion en langue française, de la maternelle à la 12e année. Photo : Radio-Canada / Sofiane ASSOUS

Tous les étudiants sont d'accord de dire que le programme d'étude à lui seul ne suffit pas et qu'il faut aussi plus d'occasions de pratiquer le français. Ils réclament plus d'espaces et d’activités parascolaires en langue française.

Sur la même longueur d’onde, Katerina Udod regrette l'absence d'espace de pratique et de soutien. Étudiante de 9e année, elle pense que le programme d'étude, à lui seul, ne suffit pas pour avoir une bonne maîtrise de la langue de Molière.

Je ne pense pas avoir la chance de pratiquer le français en dehors de l'école. J'ai quelques amis francophones, mais à part ça, je n’ai pas de membres de la famille francophone pour échanger en français. Il n’y a pas beaucoup de clubs ou de place francophones en Alberta , explique Katerina Udod.

Pour Amy Vachon Chabot, la gestionnaire en stratégie politique et liaisons gouvernementales à l’Association canadienne-française de l'Alberta ( ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta ), l’idée de tenir cette rencontre entre les étudiants francophones et le secrétaire parlementaire a pour but de faire entendre la voix des jeunes qui vivent en situation minoritaire et de les faire participer à la francophonie canadienne.

« C’est important d’entendre de la part des étudiants eux-mêmes, qu’elles sont les enjeux qui les préoccupent. Je pense qu’ils ont bien exprimé leurs inquiétudes. » — Une citation de Amy Vachon Chabot, gestionnaire en stratégie politique et liaisons gouvernementales, ACFA

Le député a promis d'étudier les demandes des étudiants afin de voir s'il y a lieu de les intégrer au plan du gouvernement fédéral pour l’application de loi sur les langues officielles.