La compagnie Humask de Louiseville voit plus loin que la fin du port du masque

Pour le directeur de marché chez Humask, Alexandre Olivier, une baisse du nombre des commandes de masque fait partie des fluctuations du marché. Je ne connais pas d'industrie qui n’a pas de fluctuation pour une raison x ou y. On vit ça, l’important, c’est vraiment de regarder en avant, de développer, de travailler fort et de se relever les manches.

Cette période de transition servira à travailler sur leurs produits à valeur ajoutée.

En plus des masques chirurgicaux et à fenêtre, Humask explore l'idée d'introduire d'autres produits, comme les masques N95.

On a l'équipement, on a la capacité de production pour le faire. On est en dernière phase de développement , mentionne Alexandre Olivier. On se module avec les besoins du marché et les demandes.

Demeurer dans le milieu de la santé

Cet hiver, l'entreprise a répondu à une demande ponctuelle pour des tests rapides, mais a choisi de ne pas miser à long terme sur ce créneau.

L’entreprise se concentre à développer des produits qui visent à réduire l’impact environnemental révèle le directeur de marché et à donner une solution plus écologique et aussi performante au niveau de la protection.

L'entreprise compte demeurer active dans le domaine de la santé, car les besoins en masques de protection resteraient même si la pandémie devait se terminer. Elle vise les marchés internationaux, explique Alexandre Olivier. Nous, on est déjà ailleurs, pour travailler avec nos réseaux médicaux à travers le Canada et ailleurs. On est en train de faire notre FDA [Food and Drug Administration], on est en processus d'approbation. C'est la certification pour être capable d'exporter aux États-Unis. À ce moment-là, c'est un énorme marché qui s'ouvre.

La qualité des produits Humask est peu à peu reconnue au-delà des frontières du pays. L'entreprise reçoit aussi des commandes provenant de l'Europe et de l'Océanie.

Avec les informations de Raphaëlle Drouin