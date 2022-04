Edmonton embauchera 21 agents de la paix pour ses transports en commun

La Ville d’Edmonton embauchera 21 nouveaux agents de la paix qui patrouilleront ses transports en commun, alors que leur sécurité est remise en question en raison de l’utilisation de drogues et de la hausse de la criminalité dans les installations.

Les inquiétudes sont montées d’un cran, lundi, alors qu’une femme risque d'être amputée d'une jambe après avoir été poussée sur les rails d’une station de train léger.

La Ville d’Edmonton affirme qu’elle passera de 72 agents de la paix, en décembre dernier, à 93 d’ici au mois de juillet. Elle en compte 84 dans ses rangs en ce moment.

Elle augmente aussi le nombre d’équipes de relations communautaires, qui passe de deux à sept au total.

Chaque équipe est composée d’un policier et d’un travailleur communautaire qui mettront les individus en lien avec des services spécialisés, comme pour la santé mentale, le traitement des dépendances et le logement , explique Carrie Hotton-MacDonald, gestionnaire au Service de transport de la Ville d’Edmonton.

Elle ajoute que la Ville cherche à recruter un directeur de la sécurité des transports, pour mettre en place son plan d’action sur trois ans. Elle prévoit notamment rouvrir l’accès à ses toilettes publiques bientôt et fera une annonce à ce sujet au début de la semaine prochaine.

Les problèmes de propreté sont au nombre des critiques du système de transport en commun d'Edmonton. Photo : CBC / Cort Sloane

Depuis le début de la pandémie, le nombre d'itinérants a doublé à Edmonton, selon la municipalité. Nombre d'entre eux trouvent refuge dans les installations de transports en commun, parfois faute de place dans les refuges.

Le maire d’Edmonton reconnaît qu’il faut agir maintenant.

« En ce moment, beaucoup d’Edmontoniens ne se sentent pas en sécurité dans nos transports en commun. » — Une citation de Amarjeet Sohi, maire d'Edmonton

Amarjeet Sohi affirme que pour améliorer la sécurité dans les transports en commun, il faut s’attaquer aux sources de ces problèmes. Le manque de logement abordable et d’appuis en santé mentale et en traitement des dépendances, ce n’est pas unique à Edmonton , plaide-t-il.

Le plus frustrant, pour moi, est que nous vivons les conséquences du manque d’investissement du gouvernement provincial , explique-t-il.

Mettre fin à l’itinérance et à la crise des opioïdes, c’est la responsabilité du gouvernement provincial. Il n’a pas été un leader dans ces dossiers. En conséquence, plus de personnes causent des problèmes dans nos transports en commun et au centre-ville.

La province croit faire sa part

Interrogé à ce sujet lors de la période des questions jeudi, le ministre de la Justice, Tyler Shandro, a rappelé que son gouvernement et le fédéral ont récemment annoncé environ 159 M$ pour aider les municipalités albertaines faisant face à une baisse des revenus dans les transports publics pendant la pandémie de COVID-19. Edmonton recevra environ 67 M$ de cette enveloppe.

Les municipalités peuvent utiliser ces fonds comme elles le veulent et ça inclut la sécurité , affirme Tyler Shandro. Il ajoute que son gouvernement a augmenté le budget des services communautaires et sociaux de 7 % depuis l’an dernier.

Selon le porte-parole en matière de transports du Nouveau Parti démocratique, Lorne Dach, il s’agit d’un mirage.