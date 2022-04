Preston Manning appelle à l’unité du Parti conservateur

Ancien chef réformiste, Preston Manning exhorte les candidats à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC) à cesser les attaques personnelles sous peine de fragiliser davantage la formation politique au profit des libéraux et des néo-démocrates.

Dans une lettre adressée aux différentes directions de campagne et dont Radio-Canada a obtenu copie, ce fin connaisseur des arcanes de la politique au pays avertit les candidats à la chefferie du Parti conservateur du Canada du risque que présentent les chicanes internes non pas seulement pour l’image du parti auprès des électeurs, mais surtout pour la cohésion partisane.

Et cette situation pourrait constituer du pain bénit pour les formations politiques rivales, notamment le Parti libéral et le Nouveau parti démocratique (NPD) qui, selon lui, sont aux aguets pour exploiter toute brèche laissée ouverte par le camp des conservateurs.

« Comme vous le savez sûrement, les libéraux et le NPDNouveau Parti démocratique ont des chercheurs dont le seul travail est d'enregistrer chaque déclaration désobligeante faite par un candidat à la direction du Parti conservateur contre un autre, ou faite par des partisans trop zélés. » — Une citation de Preston Manning

Ensuite, lorsque le chef sera finalement choisi, les porte-parole libéraux et néo-démocrates lui répondront, en particulier à la Chambre [des Communes] : 'Permettez-moi de lire au nouveau chef du PCCParti conservateur du Canada ce que certains des membres du parti pensent vraiment de lui , prévient-il.

Le natif d’Edmonton, qui aura quatre-vingts ans en juin, exhorte par conséquent les aspirants à la direction du PCCParti conservateur du Canada à bannir les attaques personnelles de leurs faits et gestes, car celles-ci ne feraient que renforcer la perception négative du public à l'égard de la politique partisane.

Il redoute à ce propos qu'une campagne particulièrement délétère vienne à opposer les conservateurs de l'Est à leurs homologues de l’Ouest, les anciens conservateurs aux conservateurs réformistes , les conservateurs laïcs aux conservateurs religieux , ou encore les conservateurs fiscaux et économiques aux conservateurs sociaux.

Gare au scénario du passé

Preston Manning a dirigé le Parti réformiste de la fin des années 1980 à 2000. À cette époque, la mouvance conservatrice était divisée en deux tendances : les réformistes et les conservateurs. Cette scission a profité au Parti libéral qui avait alors réussi à gagner les élections et à former un gouvernement largement majoritaire durant les années 1990.

La lettre de Preston Manning intervient dans un contexte d’invectives répétées entre des membres du Parti conservateur.

Par exemple, le candidat Patrick Brown a accusé le favori, Pierre Poilievre, de promouvoir des politiques discriminatoires et d’être contre les immigrants, faisant ainsi allusion au soutien passé de ce dernier à l'interdiction du niqab lors des cérémonies de citoyenneté.

Pierre Poilievre a alors riposté en traitant Patrick Brown, le maire de Brampton (Ontario), de menteur qui déforme la vérité à des fins politiques.

Le candidat à la chefferie du PCCParti conservateur du Canada et ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, a lui aussi accusé Pierre Poilievre de chercher le soutien de personnes qui enfreignent la loi , parlant ainsi des camionneurs et d'autres personnes faisant partie des manifestations qui avaient paralysé la capitale fédérale durant plusieurs semaines.

Le camp de Pierre Poilievre s’est moqué à son tour de Jean Charest qui ne serait pas un vrai conservateur et dont les campagnes ne mobiliseraient que peu de monde.

Preston Manning, qui a par ailleurs fait savoir qu'il n'appuierait aucun candidat dans cette course à la direction du Parti conservateur du Canada, insiste sur l’importance pour le parti de rester soudé pour vaincre la coalition libérale/néo-démocrate lors des prochaines élections fédérales . Il fait ainsi référence à l'accord de confiance que ces deux partis ont signé plus tôt cette année.

Avec les informations de John Paul Tasker et Catherine Cullen