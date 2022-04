Des partis politiques, ce sont des institutions vivantes, [qui] sont fondées sur des valeurs, et il y a des valeurs conservatrices auxquelles je crois , a-t-il indiqué, jeudi après-midi, dans une entrevue accordée à Patrice Roy, à ICI RDI.

Mais les partis politiques, comme institutions vivantes, évoluent avec le temps , a poursuivi M. Charest, selon qui chaque chef marque le parti .

Aussi, le PCC a continué à évoluer [sous Erin O'Toole] et je le prendrai dans l'état où il est lorsque je deviendrai chef , a-t-il déclaré.

M. Charest assure par ailleurs défendre les mêmes idées dans l'ouest du pays, où se trouve la base électorale du parti, qu'au Québec, province qu'il a dirigée de 2003 à 2012.

« Ce que je propose, après tout ce que j'ai vécu en politique, ce sont des choses en lesquelles je crois profondément. Alors ce n'est pas vrai que je vais faire des choses ou aller dire des choses pour essayer simplement de plaire. » — Une citation de Jean Charest, candidat à la direction du PCC

En entrevue le 21 janvier 2020, Jean Charest avait confirmé à Patrice Roy avoir fortement songé à se lancer dans la course à la succession d'Andrew Scheer.

Il avait toutefois décidé de ne pas être candidat. Le parti a beaucoup changé depuis 1998 , avait-il expliqué. Moi, il y a des sujets sur lesquels, évidemment, j'ai des principes, comme l'environnement, mais aussi des questions sociales sur lesquelles j'ai pris des positions.

Deux ans plus tard, l'ex-premier ministre du Québec est officiellement en course. Il fait actuellement partie des six candidats certifiés par le PCC avec Pierre Poilievre, Leslyn Lewis, Patrick Brown, Roman Baber et Scott Aitchison.

Pas moins de cinq autres candidats se sont par ailleurs qualifiés en vertu de la première étape du 19 avril, soit Marc Dalton, Leona Alleslev, Joseph Bourgault, Grant Abraham et Joel Etienne. Ceux-ci ont jusqu'à vendredi pour récolter les 500 signatures et les 300 000 $ nécessaires à la certification de leur candidature.

Le recrutement, là où tout se joue

Même si Pierre Poilievre est généralement désigné comme « favori », Jean Charest rappelle que les membres du Parti conservateur qui voteront par la poste cet été s'exprimeront par le biais d'un vote préférentiel et souligne que, lors des deux dernières courses à la chefferie, en 2017 et 2020, le meneur a perdu .

À la dernière course, Peter MacKay avait vendu 30 000 cartes, [Erin] O'Toole 20 000, Leslyn Lewis 10 000 et l'autre [Derek Sloan] 10 000, a-t-il rappelé. Tout le jeu se fera dans cette mécanique : cette logique d'un bulletin préférentiel, où il y a un premier, un deuxième, un troisième choix.

Selon Jean Charest, c'est sur le plan du recrutement que tout se joue . Et dans les grandes campagnes qui se font, Poilievre fait des rassemblements; Leslyn Lewis fait des églises; Patrick Brown, lui, fait des communautés culturelles, et le fait privément [...]; et moi, je fais du terrain, et je fais du contenu , a-t-il illustré.

Plus de détails suivront.