Écojustice poursuit le fédéral pour la protection des oiseaux migrateurs

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, n’en fait pas suffisamment pour assurer la protection de l’environnement, qui est vital à la survie de ces espèces en péril, allègue l’organisme de défense des droits environnementaux Ecojustice.

L'organisme de Vancouver intente une action en justice devant la Cour fédérale au nom des groupes Sierra Club BC et Wilderness Committee.

Cette poursuite survient à la suite du dépôt, par le ministère de l'Environnement, d'une déclaration qui réduit les obligations du gouvernement fédéral à la protection des nids dans les parcs provinciaux, selon les deux groupes. Il s’agit d’une interprétation limitée de la Loi sur les espèces en péril, ajoutent-t-ils.

Aucune des allégations n'a encore été prouvée en cour.

La protection plus large de l’habitat de ces oiseaux est essentielle à leur survie, dit Andhra Azevedo, une avocate d’Ecojustice.

[Cette déclaration] met en péril des espèces vulnérables, comme le guillemot marbré, qui est de plus en plus menacé par la perte de son habitat pour des raisons naturelles et humaines, comme la coupe de forêts anciennes et l’impact des changements climatiques , soutient-elle dans une déclaration.

Le guillemot marbré fait partie des espèces menacées du Registre des espèces en péril depuis 1990. Cet oiseau dépend largement des forêts anciennes des côtes de la Colombie-Britannique pour sa nidification, confirme son profil d'espèces du gouvernement fédéral.

Qu’est-ce qui est bien dans une loi qui protège les espèces en péril, si elle ne protège pas l’habitat qui est essentiel pour la survie de ces espèces? demande Charlotte Dawe, militante pour la conservation et le règlement au Wilderness Commitee.

C’est si on protégeait le lit de quelqu’un, tout en mettant en feu le reste de sa maison. Et on s’attendait à ce que cette personne continue sa vie comme si de rien n’était , poursuit-elle.

Appel à agir rapidement

Depuis quelques décennies, certains scientifiques estiment que la sixième grande extinction des espèces de l'histoire de la Terre a commencé.

Ce phénomène semble s'accélérer au Canada et en Colombie-Britannique, principalement à cause de la destruction de l’habitat exacerbée par la crise climatique, avertit la militante du groupe Sierra Club, Jens Wieting.

Jens Wieting appelle tous les niveaux de gouvernements à faire leur part des choses sans plus attendre.

Les lois et leurs interprétations doivent être basées sur les besoins de survie d’espèces comme le guillemot marbré, et non par des illusions. La régulation des paysages a besoin d’être renforcée aujourd'hui, pas demain , affirme-t-elle.

Le ministère de l'Environnement n'a pas encore répondu aux demandes de réactions de Radio-Canada.