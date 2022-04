Grève surprise à la SQDC de Rimouski

Les grévistes font valoir que le salaire d’entrée pour les conseillers à la SQDCSociété québécoise du cannabis est moins intéressant que pour ceux de la société sœur, la SAQSociété des alcools du Québec .

Or, la charge de travail serait aussi complexe, sinon plus pour les conseillers de la SQDCSociété québécoise du cannabis .

On a l’avantage dans le vin d’avoir des appellations contrôlées, ce n’est pas encore le cas pour le cannabis , explique le délégué syndical et conseiller à la SQDCSociété québécoise du cannabis de Rimouski, Paul Lafourcade. On a des centaines de variétés avec des noms tous plus farfelus les uns que les autres [...], on parle souvent de terpènes avec les clients.

« C’est un produit qui est légal depuis seulement trois ans, il y a donc un peu plus d’éducation à faire et de prévention. » — Une citation de Paul Lafourcade, délégué syndical à la SQDC de Rimouski

Les employés syndiqués de la SQDCSociété québécoise du cannabis réclament au minimum un rattrapage salarial avec la SAQSociété des alcools du Québec . Le salaire d’entrée pour les conseillers à la SQDCSociété québécoise du cannabis est de 17 $ de l’heure, alors qu’il est de 21 $ de l’heure à la SAQSociété des alcools du Québec .

Au Québec, 21 autres succursales ont suivi ce mouvement de grève surprise, selon le Syndicat canadien de la fonction publique, affilié à la FTQFédération des travailleurs et travailleuses du Québec .

Si le salaire est le principal point en litige, le syndicat fait aussi valoir que la majorité des employés n'ont pas de poste à temps plein ni de sécurité d'emploi. En février, les syndiqués s'étaient dotés d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée, dans une proportion de 91 %.

Le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique représente environ 300 employés de la SQDCSociété québécoise du cannabis dans 26 succursales au Québec.

À la succursale de Rimouski, 12 employés sont syndiqués.

Au moment de publier ce texte, nous n'avions pas été en mesure de joindre la partie patronale.