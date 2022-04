L’Administration aéroportuaire de Winnipeg enregistre une perte de 34 M$ en 2021

WAAAdministration aéroportuaire de Winnipeg a perdu moins d’argent au cours de la deuxième année de la pandémie, mais a été obligée d’ajouter plus de dettes à long terme pour passer à travers une autre année financière turbulente.

En 2020, l’Administration aéroportuaire de Winnipeg avait enregistré une perte de 40,3 millions de dollars.

Le président-directeur général de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg, Nick Hays, estime qu’il faudra plusieurs années avant que l’aéroport soit à nouveau en situation de rentabilité.

Toutefois, il soutient que d’ici la fin de 2022 le nombre de passagers à l’aéroport Richardson sera à 60% de son niveau prépandémique.

En 2021, le niveau d’achalandage était de 27 % de ce qu’il était avant la pandémie.

En effet, l’aéroport a accueilli 2 millions de passagers l’an dernier, contre 4,5 millions en 2019, a indiqué le responsable des communications pour WAAAdministration aéroportuaire de Winnipeg , Michel Rosset.

Nous voyons de plus en plus de personnes passer par l’aéroport. Nous sommes certainement très loin du niveau prépandémique, mais nous allons certainement dans la bonne direction. De plus en plus, les gens veulent sortir, revoir leur famille et leurs amis , lance M. Hays à la fin de l’assemblée générale annuelle.

Il ajoute que l’aéroport est en pourparlers pour ajouter davantage de vols directs qui décolleraient de Winnipeg ou qui en feraient une desserte.

M. Hays n’a pas de détails sur le moment où les liaisons qui ont été annulées pendant la pandémie comme celles avec Denver et Chicago, entre autres, seront rétablies.

Le transport du fret n’a, quant à lui, jamais faibli pendant la pandémie.

Il devrait continuer à être en hausse, note le président-directeur général de l’Administration aéroportuaire de Winnipeg, Nick Hays.

Retardée par la pandémie, WAAAdministration aéroportuaire de Winnipeg devrait commencer la construction d’une nouvelle installation pour le fret au cours de l’année.

Ombre au tableau, la dette à long terme de l’Administation aéroportuaire a augmenté en 2021 pour atteindre 663 millions de dollars, contre 576 millions de dollars à la fin de 2020.

M. Hays a expliqué la nécessité d’augmenter la dette pour assurer la continuité des activités de l’aéroport .

Avec les informations de Bartley Kives