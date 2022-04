Légère baisse des hospitalisations liées à la COVID-19 en Saskatchewan

Selon le dernier bilan hebdomadaire du gouvernement provincial, 409 Saskatchewanais sont hospitalisés dont 20 aux soins intensifs. La semaine dernière, la Saskatchewan avait atteint un nombre record de personnes hospitalisées avec 417.

Par ailleurs, au cours de la semaine du 17 au 23 avril, la Saskatchewan a confirmé 829 cas détectés par test PCR. La majorité des cas viennent de Saskatoon avec 231, tandis que Regina en compte 141.

Au cours de la même période, la Saskatchewan a rapporté 14 nouveaux décès, dont 9 étaient âgés de moins de 80 ans.

La province recense 22 nouvelles éclosions dans les centres de soins de longue durée de la province.

Du côté de la vaccination, 85,8 % des Saskatchewanais de 5 ans et plus ont obtenu une seule dose. 80,8 % des 5 ans et plus ont obtenu deux doses.

Un peu plus de 51 % des Saskatchewanais de 18 ans et plus ont reçu au moins une dose de rappel.