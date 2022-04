Respecter le choix de sa famille de faire don de ses organes

Alain Potvin et sa conjointe ont toujours voulu donner leurs organes. Quand Marcelle Gagné est décédée en février 2018, l'homme et sa famille ont donné leur accord au prélèvement. Ça n’a pas été déchirant parce qu'il y avait une unanimité. On était tous d’accord , assure le mari.

Alain Potvin et sa femme Marcelle Gagné ont inscrit leur volonté d'être donneurs d'organes au verso de leur carte d'assurance-maladie. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Malgré tout, le Rimouskois reconnaît que les familles endeuillées ne disposent pas du même accompagnement en région que dans les grands centres. À partir du moment où on prend la décision du don d’organe, nous, en région, il n’y a pas de services qui accompagnent les personnes donneuses. Tandis qu’à Québec et Montréal, ils ont des équipes qui prennent en charge les familles qui disent oui , souligne-t-il.

En 2021, au Bas-Saint-Laurent, aucun donneur n'a été enregistré alors que neuf donneurs potentiels avaient été identifiés. On retrouve la même situation sur la Côte-Nord et Gaspésie où plusieurs donneurs potentiels qui étaient enregistrés n'ont finalement pas donné.

Le refus des proches est une des causes. Au Québec, même si 92 % des Québécois se disent favorables au don d’organes, Transplant Québec estime que 26 % des familles auraient refusé le don d'organes en 2021 bien que leurs proches y auraient préalablement consenti par écrit.

Mais il y a aussi un manque de formation du personnel de santé. Le refus de famille est une perte importante de donneurs, mais aussi l’identification des donneurs dans chacun des hôpitaux du Québec devrait être meilleure, explique Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, il devrait y avoir plus d’identification de donneurs .

D’après le responsable de l’organisme, sur 3000 donneurs potentiels au Québec, on devrait compter un nombre final de donneurs de 450 personnes.

Pour revoir ce nombre à la hausse, Louis Beaulieu estime qu’il faut améliorer la formation des professionnels dans les hôpitaux, l’organisation des services, l’éducation de la population et l’accompagnement des familles.

Des gestes à poser de son vivant

Alain Potvin souhaiterait que la population ait le réflexe de signer son consentement au don d'organes au dos de sa carte d’assurance-maladie et de le faire savoir à ses proches. Un autre élément aussi, je conseillerai aux gens qu’ils aillent sur le site de Transplant Québec pour connaître le processus et obtenir de la sensibilisation aux dons d’organes, et savoir dans quoi on s’engage , recommande-t-il.

« Grâce à la mort de quelqu’un, c’est donner la chance à des personnes d’avoir une meilleure qualité de vie, c’est ça le don d’organe. » — Une citation de Alain Potvin

Alain Potvin recommande aux familles de s'informer sur le don d’organes auprès de Transplant Québec, et de communiquer son choix à ses proches. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Le foie et les reins de sa compagne permettent actuellement à trois personnes de vivre. C’est avec le temps que j’ai pris l’ampleur des gestes que les gens posent quand ils font un don d’organes et en même temps, c’est un baume pour nous [...]. On est fier de la personne , confie-t-il.

En 2021, Transplant Québec enregistrait une augmentation de sa liste d’attente de 10 %.

