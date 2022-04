La nomination de Johanne Allard au CSS des Rives-du-Saguenay dénoncée par Me Éric Le Bel

Mme Allard sort de sa retraite et entre officiellement en fonction jeudi.

Elle a déjà occupé ce poste de directrice générale pendant le congédiement illégal de Chantale Cyr. Celle-ci avait récupéré son siège au printemps 2020, avant d’être à nouveau suspendue avec solde le 22 mars dernier, le temps de mener une enquête interne à la suite d'une plainte pour harcèlement portée contre elle par un employé.

Mme Allard a notamment œuvré au sein de notre organisation à titre de directrice d’école primaire et secondaire, directrice des services éducatifs jeunes, directrice générale adjointe et directrice générale. Elle compte plus de 35 années d’expérience dans le milieu de l’éducation , a fait savoir par communiqué Claudie Fortin, conseillère en communication au CSS des Rives-du-Saguenay.

Le CSScentre de services scolaire est aussi privé de son directeur adjoint, en congé maladie pour une durée indéterminée.

Le conseil d’administration souhaite, à madame Johanne Allard, un bon retour parmi nous et la remercie d’avoir accepté de prêter main forte à notre organisation en cette période de fin d’année scolaire , a poursuivi Claudie Fortin au nom du conseil d'administration.

D’anciens souvenirs refont surface

La nomination de Johanne Allard ravive de mauvais souvenirs pour l’avocat de Chantale Cyr. Me Éric Le Bel a l’impression de revivre la saga du congédiement illégal de sa cliente puisque c'est justement Mme Allard qui a occupé son poste de 2018 à 2020.

Me Le Bel rappelle que le témoignage de Johanne Allard n'a pas été retenu devant le tribunal parce qu'elle avait collaboré avec Liz S. Gagné à harceler Chantale Cyr. L'avocat estime que sa nomination équivaut à dénigrer sa cliente.

Dans le communiqué transmis aux médias, le centre de services scolaire a assuré que la nomination a suivi un processus formel conformément aux obligations prévues à la Loi de l’instruction publique.

Chantale Cyr a de nouveau été suspendu le 22 mars. Photo : Radio-Canada

Mme Allard avait reçu une indemnité de départ de 82 000$ lorsque Chantale Cyr a réintégré ses fonctions sous les ordres du tribunal en 2020.

Avec les informations de Priscilla Plamondon-Lalancette