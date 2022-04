Budget Ontario : la grande région d’Ottawa et de l’est ontarien « complètement oubliée »

Le budget comprend plusieurs investissements pour le logement, le transport en commun et les infrastructures, mais la plupart des mesures décrites dans le document de 265 pages ont soit déjà fait l’objet d’annonces ou ne sont pas précisément destinées aux résidents de la capitale fédérale et de l’Est de l’Ontario, remarque Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa.

« La région d’Ottawa et de l’est ontarien a complètement été oubliée. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

On a l’impression que c’est la seule région qui n’a pas beaucoup de choses , dit-elle, soulignant que contrairement aux régions du Sud-Ouest (Windsor), de la banlieue de Toronto ou même du Nord (Sudbury), il n’y a rien pour Ottawa .

À moins d’une semaine du déclenchement de la campagne électorale, dit-elle, c’est quand même surprenant.

C’est comme si on tenait pour acquis que la région allait voter pour les libéraux, finalement, et que ce n’est pas vraiment là qu’il va y avoir une lutte entre conservateurs et néo-démocrates ou qu’il y a des comtés chauds à aller chercher , observe l'analyste.

Il y a peut-être eu un calcul politique qui s'est fait et on s'est dit que ça ne valait pas la peine de consacrer nos énergies-là.

Le train léger d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Logement, transport en commun et infrastructures

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, avait de grandes attentes par rapport au budget conservateur. Il espérait de nouvelles dépenses pour du logement abordable et la phase trois du train léger de la capitale.

Côté logement, le gouvernement réitère ses promesses de construire de nouveaux logements en investissant, notamment, 3 milliards de dollars entre 2020 et 2022 pour combattre l’itinérance. Mais le budget ne comporte aucun nouveau programme, aucune nouvelle enveloppe, donc pas de nouvel argent.

Même constat pour le train léger d’Ottawa qui, contrairement au métro de Toronto, n’a pas été mentionné une seule fois dans le budget. Même si le gouvernement investira 61,6 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années dans les transports en commun, la part d’Ottawa demeure inconnue.

« C’est un budget avare de commentaires et de détails. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

Côté infrastructures, les régions d’Ottawa et de l’est ontarien semblent avoir reçu leur part du gâteau. Le gouvernement dépensera 25,1 milliards de dollars sur 10 ans pour des projets d’élargissement ou de réfection de route.

À Ottawa, cela se traduit à l’ouest par l’élargissement de la route 17 à quatre voies entre Arnprior et Renfrew. De l’argent est aussi prévu pour la réfection de cinq ponts sur l’autoroute 417, de la route régionale 174 au chemin Walkley.

Toutefois, ces annonces ne sont pas nouvelles. Elles font partie du plan de transport pour l’Est de l’Ontario, déjà annoncé par la ministre des Transports, Caroline Mulroney, la semaine dernière, alors qu'elle était de passage dans le canton d'Alfred-Plantagenet.

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, a annoncé le 25 mars un octroi de 29 millions de dollars pour le nouveau campus de l'Hôpital d'Ottawa. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Même observation pour l’injection de 40 milliards de dollars sur 10 ans dans les infrastructures hospitalières.

Le gouvernement promet une trentaine de millions de dollars pour l’agrandissement du campus Civic et le redéploiement du centre de traumatologie de l’Hôpital d’Ottawa. Sauf que le premier ministre Doug Ford lui-même était déjà venu en faire l'annonce le mois passé en compagnie de la ministre de la Santé Christine Elliott.

Rien ou presque rien pour les francophones

Le budget fait très peu mention des questions francophones et, à ce chapitre, après l’abolition du Commissariat aux services en français et toute la saga entourant le financement de l’Université de l’Ontario français (UOF), c’est une chose surprenante, estime Geneviève Tellier.

La région [de l'est ontarien] est francophone. C’est l’une des [régions] où on retrouve [la plus importante] communauté francophone en Ontario. C’est étonnant de ne pas voir des projets plus précis que ça dans le budget , affirme-t-elle.

« Je pense que les Franco-Ontariens sont perdants. » — Une citation de Geneviève Tellier, professeure titulaire à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa

Le ministre des Finances vante la modernisation récente de la Loi sur les services en français, qui permettra à son gouvernement d’améliorer l’accès à des services de première ligne en français en désignant davantage de points de service et en préconisant l’offre de services active pour que l’utilisateur n’ait plus à chercher de services .

Mais sans argent supplémentaire pour garantir l’offre actuelle et élargir l’offre active , dont fait mention le ministre dans son budget, il sera difficile pour le gouvernement de réaliser correctement cette promesse, soutient Mme Tellier.